Behawiorysta - inteligentny prokurator kontra przebiegły morderca. Znamy datę premiery

fot. player.pl / TVN

Behawiorysta to serial Player Original, na motywach bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza. Użytkownicy będą mogli obejrzeć pierwszy z ośmiu odcinków trzymającej w napięciu produkcji. W roli Gerarda Edlinga (tytułowego behawiorysty, który posiada niezwykłą umiejętność bezbłędnej interpretacji mowy ciała) zobaczymy Roberta Więckiewicza.

Czy we współczesnym świecie, gdzie granica między tym co realne, a wirtualne zaciera się, Gerard będzie w stanie rozszyfrować zabójcę, schowanego za ekranem komputera? Czy organom ścigania oraz głównemu bohaterowi uda się zapobiec morderstwom? A może w erze wszechobecnego WiFi, przestarzałe policyjne procedury i długo trwające formalności staną na drodze do uratowania kolejnych ofiar?

Behawiorysta

W serialu pojawią się także Krystian Pesta, Katarzyna Dąbrowska, Anna Mrozowska, Magdalena Czerwińska, Mirosław Haniszewski, Rafał Zawierucha, Maria Sobocińska i Anna Próchniak.

Producentem serialu z ramienia TVN Grupa Discovery i Player.pl jest Tomasz Cichoń. Producentem wykonawczym jest Violetta Furmaniuk-Zaorska i Aktiv Media. Za scenariusz odpowiadają Bartosz Janiszewski i Maciej Kazula.

Od strony reżyserskiej nad serialem czuwa Łukasz Palkowski. Kierownikiem produkcji jest Agnieszka Knysak-Sandecka. Zdjęcia realizuje Marcin Prokop. Scenografię przygotowują Aleksandra Kierzkowska i Katarzyna Masztakow, kostiumy – Agnieszka Werner-Szyrle. Charakteryzacją zajmuje się Iwona Kajszczak. Muzykę do serialu skomponował Bartosz Chajdecki.

Akcja Behawiorysty rozgrywa się w Opolu. Tu też powstawała część zdjęć do serialu, który jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Produkcja pojawi się w serwisie Player.pl 4 stycznia 2022 roku.