Wicked - wyciekły materiały z 2. części hitu. Mroczniejsza Elfaba nadchodzi

Do internetu wyciekły nagranie i zdjęcia z 2. części kinowego hitu Wicked. Pokazują pierwsze spojrzenie na nowy wygląd Elfaby i Glindy, głównych bohaterek, granych kolejno przez Cynthię Erivo i Arianę Grande. Materiały możecie zobaczyć poniżej.

Wicked - zdjęcia i wideo z 2. części

Wicked dość szybko zostało wydane cyfrowo. To właśnie w dodatkowych materiałach do tej wersji pokazano krótkie spojrzenie na kontynuację. Było to możliwe, ponieważ obie części były kręcone równolegle i część filmu jest już gotowa. Z poniższych nagrań i słów aktorek wynika, że w 2. części będziemy eksplorować mroczniejszą stronę Elfaby.

Wicked - kiedy premiera 2. części?

Dzięki temu, że obie części były kręcone równolegle, nie będziemy musieli również za długo czekać na premierę kontynuacji. Wicked: For Good ma zadebiutować w kinach pod koniec 2025 roku. Dajcie znać, czy czekacie na film!