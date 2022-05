Cineman.pl - premiery na maj 2022. W ofercie Mój dług, Pies i Potworna rodzinka 2

Fot. Materiały prasowe

Poniżej znajdziecie tytuły, które trafią do oferty Cineman.pl w maju 2022 roku. Na liście są takie nowości jak animacja Potworna rodzinka 2, polski kryminał Mój dług i komedia Pies. Na platformie pojawi się także produkcja My Way, która w 2013 roku otrzymała Cezara za najlepszy dźwięk. Na uwagę zasługuje także Operacja Mincemeat w gwiazdorskiej obsadzie, składającej się między innymi z laureata Oscara Colina Firtha i Kelly Macdonald. Zobaczcie wszystkie tytuły w poniższej galerii i sprawdźcie dokładną datę premiery w serwisie.

Cineman.pl to platforma funkcjonująca na zasadzie PVOD - po wykupieniu dostępu do danego tytułu widz może oglądać wybraną produkcję przez określony czas. Zobaczcie poniższe premiery na maj 2022 roku.

Cineman.pl - premiery na maj 2022. Co nowego?