Dlaczego MJ i Ned nie pojawią się w nowym serialu o Spider-Manie? Producent wyjaśnia

Premiera serialu animowanego Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa zbliża się wielkimi krokami. Producentka wykonawcza Dana Vasquez-Eberhardt odsłoniła kolejne karty w oficjalnym podcaście Marvela.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa – wypowiedź producentki

Założenie było takie: "Co wydarzyło się w tym czasie w MCU i co by było, gdyby wydarzenia potoczyły się w taki czy inny sposób w Multiwersum tego wszystkiego?". Istnieje kilka różnych sposobów opowiedzenia historii Petera Parkera i Spider-Mana. Zaczniemy od Petera, który jest na pierwszym roku studiów. W najnowszych filmach o Spider-Manie z Tomem Hollandem poznajemy Petera jako studenta drugiego roku, ale co się stanie, gdy wejdzie do szkoły wraz z każdą zmianą, którą niesie? Zaczniemy od momentu MCU, w którym miała miejsce wojna domowa, więc Porozumienia z Sokovii zostały ratyfikowane. Mamy więc czasy współczesne, a Peter przeżywa swój pierwszy dzień w Midtown... wtedy dzieje się rzecz, wokół której wszystko będzie się kręcić i oto nasza gałąź. To rozpoznawalny świat, ale Peter finalnie nie skończy w Midtown.

Producentka wytłumaczyła także, dlaczego w serialu nie pojawią się MJ i Ned.

W tym świecie on nigdy nie poznał MJ, nigdy nie poznał Ned. Na kogo zatem może wpaść? Nico [Minoru] całkiem dobrze pasuje do Petera. Bardzo różni się od Ned i dobrze do siebie pasują.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa – fabuła, obsada, data premiery

W serialu zobaczymy drogę Petera Parkera do zostania superbohaterem, przeżywając podróż, jakiej nie doświadczyliśmy wcześniej. Styl animacji celebruje zaś wczesne odsłony komiksów z Człowiekiem-Pająkiem w roli głównej.

Produkcja nie jest częścią MCU, chociaż pierwotnie były takie plany. Pajączek będzie miał jednak sporo wspólnego z jego odtworzeniem przez Toma Hollanda.

W oryginalnej, angielskiej wersji językowej głosu użyczyli Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy oraz Charlie Cox.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa zadebiutuje na Disney+ 29 stycznia.