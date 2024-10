Ciri będzie inna w 4. sezonie Wiedźmina niż w książkach? Aktorka nakręciła mroczną scenę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Aktualnie trwają zdjęcia do 4. sezonu Wiedźmina od Netflixa. Tym razem w roli Geralta wystąpi nie Henry Cavill, a Liam Hemsworth. Reszta obsady została taka sama. Mimo tego postaci czekają spore zmiany. Pod koniec 3. sezonu serialu, Ciri (grana przez Freyę Allan) przyjęła nowe imię - Falka. Poznała też Szczury, do których dołączyła. Jest to grupa znana z książek, która będzie mieć ważną rolę w 4. sezonie produkcji. Portal Redanian Intelligence na podstawie zdjęć z planu wysnuł kilka teorii o możliwych wydarzeniach, które będą miały miejsce w następnej odsłonie popularnego, ale i polaryzującego serialu.

UWAGA NA POTENCJALNE SPOILERY



Ciri będzie inna w 4. sezonie Wiedźmina niż w książkach?

W książkach Ciri dołączyła do Szczurów i przybrała nowe imię. Jako Falka razem z nimi kradła i zabijała. Jednym z takich momentów była napaść na córkę barona Casadei. W książce ukradła jej broszkę, bo jej się spodobała. W odwecie za to, baron wynajął najemnika Leo Bonharta, aby ten wytropił Ciri i pozostałe Szczury. Był to człowiek zdolny do zabicia nawet wiedźminów. Po schwytaniu Ciri torturował ją, narkotyzował, a ostatecznie miał zamiar sprzedać w ręce Nilfgaardu i Stefana Skellena. Wiemy, że obie te postaci pojawią się w serialu.

Będą jednak pewne zmiany. Według Redanian Intelligence Ciri nie tylko ukradnie broszkę córce barona, ale też poderżnie jej gardło. To sugeruje znacznie mroczniejszy obrót wydarzeń niż w książce. Na podstawie zdjęć z planu stwierdzono również, że Freya Allan faktycznie nagra scenę tortur, prawdopodobnie wymierzonych przez wspomnianego Bonharta. Aktorka miała na sobie przy kręceniu brudne łachmany i była ranna.

Zdaniem RI taka scena miałaby się pojawić w odcinku piątym lub szóstym. Z kolei starcie Szczurów z Bonhartem mogłoby się znaleźć pod koniec czwartego epizodu. Dodano też, że Szczury mają być ważną częścią sezonu i być prominentnymi bohaterami przez pierwszych kilka odcinków.

Wiedźmin: sezon 4 - co wiadomo?

Według źródeł Redanian Intelligence, nowy sezon rozpocznie się dziesiątki lat po dotychczasowych wydarzeniach. Zobaczymy, jak osoba imieniem Stribog (Clive Russell) opowiada grupie dzieci legendę Geralta z Rivii. Wśród tej grupki jest znana fanom książek Nimue (Eve Ridley). Kwestia różnych interpretacji legendy ma związek z tym, dlaczego Geralt wygląda inaczej. Jedna wersja to ta z Henrym Cavillem, inna to ta z Liamem Hemsworthem.

Wiedźmin - premiera 4. sezonu odbędzie się w 2025 roku. Serial dostępny tylko na platformie Netflix.