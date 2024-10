Liam Hemsworth chwali growego Wiedźmina. Czy przeczytał książki?

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

4. sezon Wiedźmina jest nadal w produkcji. Nowy sezon z nowym aktorem, Liamem Hemsworthem w roli głównej, ma zadebiutować na Netflixie w 2025 roku. Dziś dostaliśmy porcję nowych zdjęć z planu, które lepiej przedstawiają jego Geralta w towarzystwie innych bohaterów.

Sam aktor został zapytany w programie Kelly & Mark o swoją znajomość tej marki.

Nie oglądałem serialu i nie przeczytałem książek, ale zagrałem w grę jakieś dziesięć lat temu. Do dziś uważam, że jest to jedna z najlepszych gier w historii. Netflix przyszedł do mnie dwa lata temu i powiedzieli, że chcą abym przejął tę rolę. Byłem bardzo podekscytowany wcieleniem się w tę postać, bo jestem fanem gier. Powiedziałem: "Pozwólcie mi obejrzeć serial, zajrzeć do książek."

Przyznał też, że zostały jeszcze trzy tygodnie zdjęć. Po tym nastąpi czteromiesięczna przerwa, po której znów ma kręcić serial przez osiem miesięcy, jak ostatnio. Prawdopodobnie oznacza to powrót na plan, ale już przy okazji kolejnej serii. Dodał również, że czasem wraca do Wiedźmin 3: Dziki Gon, ale jest to gra, która pochłania wiele godzin.

Wiedźmin: sezon 4 - co wiadomo?

Według źródeł Redanian Intelligence, nowy sezon rozpocznie się dziesiątki lat po dotychczasowych wydarzeniach. Zobaczymy, jak osoba imieniem Stribog (Clive Russell) opowiada grupie dzieci legendę Geralta z Rivii. Wśród tej grupki jest znana fanom książek Nimue (Eve Ridley). Kwestia różnych interpretacji legendy ma związek z tym, dlaczego Geralt wygląda inaczej. Jedna wersja to ta z Henrym Cavillem, inna to ta z Liamem Hemsworthem.

Wiedźmin - premiera 4. sezonu odbędzie się w 2025 roku. Serial dostępny tylko na platformie Netflix.