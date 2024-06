Civil War online. Gdzie oglądać w VOD?

foto. materiały prasowe

Brytyjski reżyser Alex Garland jest specjalistą od pokazywania alternatywnych, dość mrocznych, wersji naszej przyszłości. Jego 28 od później czy Ex Machina potrafiły wstrząsnąć widzem. Trochę gorzej było z przygotowanym dla Netflixa filem Anihilacja z Natali Portman w jednej z głównych ról. Teraz reżyser wraca z nowym widowiskiem zatytułowanym Civil War pokazującym czym mogą skończyć się rosnące podziały w Stanach Zjednoczonych. W obsadzie zobaczymy m.in.: Kirsten Dunst, Wagnera Moura, Nicka Offermana, Stephena McKinley'a Hendersona czy Cailee Spaeny. Produkcja wreszcie trafiła na VOD, gdzie można ją zarówno kupić, jak i wypożyczyć.

Civil War - gdzie oglądać?

Na tę chwilę Civil War można znaleźć na różnych serwisach VOD takich jak Prime Video czy Rakuten. Do szerszej dystrybucji film trafi dopiero 11 lipca. Jak wyglądają ceny?

Prime Video - wypożyczenie HD - 49,99 zł

Rakuten - zakup w HD - 44,99 zł

Civil War

Civil War - fabuła

Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii”. Fotografka wojenna Lee (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie (Cailee Spaeny). Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.