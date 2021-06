Clarice bez 2. sezonu? Negocjacje wstrzymane

CBS

W maju 2021 mówiono, że 2. sezon Clarice jest praktycznie pewny, a serial przeniesie się z telewizji CBS do amerykańskiej platformy Paramount+. Jak donosi Deadline nie jest tak pięknie, jak showrunnerzy marzyli. Według dziennikarza negocjacje pomiędzy ViacomCBS, a co-producentem MGM zostały wstrzymane, bo utkwiły w martwym punkcie. Rzecznicy prasowi platformy VOD ani MGM nie komentują doniesień portalu.

Czytamy, że jeśli nagle nie pojawi się ważny przełom w rozmowach, Clarice zamiast "pewnego" 2. sezonu, zostanie skasowana. Według ich informacji wznowienie rozmów jest mało prawdopodobne. Weterani branży twierdzą, że jest to jedna z najbardziej dziwacznych sytuacji, gdy formalność odnośnie zamówienia 2. sezonu serialu opartego na znanej marce i z topowym producentem w postaci Alexa Kurtzman może ot tak zakończyć się kasacją. Nie jest to więc normalne, co tutaj się wydarzyło.

W telewizji CBS Clarice nie była popularnym serialem. Wręcz była najmniej oglądaną produkcją na antenie, więc kasacja wydawała się formalnością, ale wyniki na Paramount+ były zachwycające, stąd też chęć zamówienia 2. sezonu do VOD.

Kto jest winny? Najwyraźniej studio MGM i to pomimo spełnienia ich wysokich oczekiwań finansowych. Za przykład podają koszt licencji jaką CBS musiał zapłacić MGM - aż 1,2-1,3 mln dolarów za odcinek. Natomiast Paramount+ zgodziło się zapłacić 3,8 mln dolarów. To jednak nadal nie wystarczało studiu filmowemu. Tak twierdzą informatorzy z kręgów Paramount+ i CBS.

Inaczej to widzą źródła z kręgów MGM. Tutaj podobno studio chciało, aby koszt licencji pokrył więcej budżetu realizacji. Pozostała seriale, które przeszły z CBS do Paramount+, czyli SEAL Team i Evil dostały ofertę pokrycia 90% budżetu. Kontrakt na Clarice gwarantuje jedynie 82%. Problemem była też długość sezonu. Platforma chciała 10 odcinków, studio minimum 15.

Takim sposobem obie strony mając inne wizje się nie dogadały i wszystko wskazuje na to, że wiele niuansów ma tutaj znaczenie. Ostatecznie MGM podjęło decyzję o zerwaniu rozmów. Oficjalna decyzja o kasacji nie została jednak jeszcze podjęta.