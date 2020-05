Co Snoop Dogg robi w ukryciu? Słucha... Let it go z Krainy lodu [WIDEO]

Pandemia koronawirusa wpływa na każdego bez względu na jego status społeczny czy ekonomiczny. Każdy też inaczej reaguje na zasady bezpieczeństwa, izolację społeczną i zachowywanie dystansu.

Każdy z nas potrzebuje chwili wytchnienia i odstresowania się w tym okresie, by jakoś go przetrwać. Snoop Dogg podzielił się z fanami swoimi sposobem. Idzie sobie do auta i tam słucha muzyki w samotności. Wszyscy jednak byli zszokowani widząc, że słynny raper i aktor nie słucha jakichś nowych hitów kolegów po fachu, ale zamiast tego leci... Let It Go w wykonaniu Idiny Menzel z filmu Kraina lodu.

Szybko wideo stało się wiralem w sieci, osiągając ponad milion wyświetleń i wiele pozytywnych reakcji. Wielu spodobało się jak Snoop reaguje na tę piosenkę.

Snoop Dogg słucha Krainy lodu

Idina Menzel odpowiedziała raperowi w mediach społecznościowych nagrywając siebie słuchającą jego hitu.