Co w duszy gra przyciągnęło widzów. Animacja pokonała Biuro w liczbie odtworzeń na VOD

Pixar

Co w duszy gra to film animowany Pixara i Disneya. Głównym bohaterem jest Joe Gardner, nauczyciel i pasjonat muzyki. Wskutek wypadku jego dusza oddziela się od ciała. Joe nie chce jednak odejść, w związku z czym trafia do przedziwnej krainy, w której dusze rozwijają osobowość, zanim trafią na Ziemię. Gardner usiłuje wrócić do swojego dawnego życia, a w nowym świecie udaje mu się nawet znaleźć sojusznika. Na bohatera czyhają jednak niebezpieczeństwa.

Film Pixara i Disneya może pochwalić się znakomitym wynikiem odtworzeń na VOD. Co w duszy gra było najchętniej odtwarzanym tytułem na platformach VOD. W tygodniu od 21 do 27 grudnia 2020 roku subskrybenci oglądali film przez 1,6 milionów minut. Tym samym pobito wynik, który uzyskał serial Biuro. Zanim produkcja zniknęła z amerykańskiego Netflixa, widzowie oglądali komedię średnio 1,435 milionów minut.

Oto jak prezentują się statystyki Nielsena za okres Bożego Narodzenia w USA:

fot. Disney+/Lucasfilm