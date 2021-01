Cobra Kai - czy film z Jadenem Smithem należy do uniwersum Karate Kid? Twórca odpowiada

fot. materiały prasowe

Cobra Kai jest kontynuacją historii z filmu Karate Kid z 1984 roku. Akcja rozgrywa się ponad 30 lat po turnieju karate, w którym wygrał Daniel LaRusso (Ralph Macchio) pokonując w finale Johnny'ego Lawrence'a (William Zabka). W 3. sezonie powróciły kolejne postacie, które pojawiły się w dwóch pierwszych produkcjach, m.in. Ali (Elisabeth Shue), Chozen (Yuji Okumoto) czy Kumiko (Tamlyn Tomita). W potwierdzonej 4. serii najprawdopodobniej zobaczymy kolejnych bohaterów znanych z Karate Kid 3. Wskazuje na to końcówka ostatniego odcinka, gdy Kreese dzwoni do swojego przyjaciela z wojska Terry'ego Silvera. Czy jest szansa, że w serialu zobaczymy postacie z remake'u Karate Kid, w którym główne role zagrali Jaden Smith oraz Jackie Chan?

Film w reżyserii Haralda Zwarta z 2010 roku, choć należy do franczyzy Karate Kid, to istnieje w oddzielnym uniwersum. Potwierdził to producent i showrunner Cobra Kai, Jon Hurwitz.

Tak, całkowicie go wykluczamy. Jackie Chan jest wspomniany w pierwszym sezonie serialu jako istniejąca osoba, więc myślę, że w naszym świecie Jackie Chan jest aktorem i performerem. Jeśli bohaterowie naszego serialu oglądali film zatytułowany Karate Kid [z 2010 roku], to widzieli właśnie ten [film].

W Karate Kid Jaden Smith wciela się w 12-letniego Dre Parkera, który przeprowadza się z Detroit do Pekinu wraz ze swoją matką. Tam uczy się sztuk walki (kung fu) od Pana Hana (Jackie Chan) i używa ich do obrony przeciwko swoim prześladowcom z sąsiedztwa.