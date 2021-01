Cobra Kai - twórcy o losach Daniela i Johnny'ego w 4. sezonie. Powstanie spin-off serialu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

3. sezon Cobra Kai zadebiutował na Netflix na samym początku stycznia 2021 roku. W końcówce Daniel LaRusso i Johnny Lawrence łączą siły, aby przeciwstawić się wspólnemu wrogowi, czyli Kreese'owi, a także żeby odzyskać zaufanie Robby'ego. Gigant streamingowy potwierdził, że powstanie 4. seria. Serialem ponownie zajmą się twórcy i producenci wykonawczy: Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg. Scenariusze do nowych odcinków są już prawie ukończone.

Jon Hurwitz dla Comicbook.com opowiedział, czego mamy się spodziewać w 4. sezonie, gdzie główni bohaterowie będą musieli współpracować, aby osiągnąć wspólny cel.

Wszystko jest możliwe z nimi będącymi razem. Są teraz zjednoczeni przeciwko wspólnemu wrogowi. Ich intencje są pozytywne, jeśli chodzi o to, co chcą zrobić. Ale zobaczymy, jak to będzie, gdy ci dwaj faceci będą współpracować, aby osiągnąć wspólny cel, ale z różnymi podejściami. Czy uda im się połączyć siły w sposób, który zapewni produktywne i gładkie dążenie do celu, czy też na tej drodze pojawią się wyboje? Tego ludzie powinni oczekiwać w czwartym sezonie.

Hayden Schlossberg dodał, ze właśnie na tym polega cała zabawa i mimo, że Daniel i Johnny należą do tej samej drużyny to mają przed sobą wiele pracy w związku z niemal całkowicie przeciwstawnymi ideologiami. Ponadto twórca ma również nadzieję, że franczyza Karate Kid się powiększy.

Mamy nadzieję, że uda nam się naprawdę rozszerzyć cały świat Karate Kid i ożywić grono fanów, tak aby była to historia, którą będziemy mogli dalej opowiadać. Mamy zakończenie dla Cobra Kai, ale zawsze porównujemy je z naszym innym ulubionym serialem Breaking Bad [i to jak] oni byli w stanie podtrzymać historię w Better Call Saul i El Camino.

Twórca podkreśla, że mają wiele pomysłów i historii do opowiedzenia, a 30-minutowy format odcinków czasem nie wystarcza. Tak, jak to było w przypadku przeszłości Kreese'a, przy której chętnie spędziliby więcej czasu.

Jeśli spojrzeć na nasze kariery, zawsze mieliśmy sequele. Zakochujemy się w naszych bohaterach. Każda kombinacja w postaci spin-offu lub zagłębienie się [w historię] przechodzi przez nasze myśli. Wszystko musi być właściwe i musi mieć ten sam poziom jakości, co Cobra Kai. Nasze umysły zawsze myślą o Karate Kid, więc taka możliwość istnieje.

Produkcja 4. sezonu Cobra Kai ma rozpocząć się na początku 2021 roku.