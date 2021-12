Cobra Kai - pełny zwiastun 4. sezonu. Walka, na którą czekaliśmy!

fot. Netflix

Pełny zwiastun Cobra Kai odkrywa karty nowego sezonu i zapowiada wielkie emocje. 4. sezon to nie tylko nostalgia do kultowego Karate Kid, ale ponownie ciekawy rozwój bohaterów i fabuły. Po raz pierwszy od lat Daniel i Johnny zakopali topór wojenny i stali się sojusznikami w walce ze wspólnym wrogiem. Natomiast sojusznikiem Kreese'a jest sam Terry Silver, czyli złoczyńca znany z filmu Karate Kid 3. Ponownie jest on grany przez Thomasa Iana Griffitha. Jednak będzie to o tyle interesujące, że choć Daniel i Johnny mają te same intencje, to kompletnie się od siebie różnią w sposobie działania

Cobra Kai - zwiastun 4. sezonu

Cobra Kai - o czym 4. sezon?

Dojo Miyagi-Do i Orli Kieł łączą siły, aby pokonać Cobra Kai w turnieju All Valley w kategorii do lat 18. Ktokolwiek przegra, będzie musiał odwiesić swoje gi na kołku. Samantha i Miguel próbują utrzymać sojusz dojo, a Robby stawia wszystko na Cobra Kai. W dolinie nigdy nie panowała tak wielka niepewność — jakie triki trzyma w zanadrzu Kreese? Czy Daniel i Johnny będą w stanie zakopać wojenny topór i pokonać Kreese’a? A może wszystko skończy się tak, że symbolem karate w dolinie zostanie Cobra Kai?

Cobra Kai - premiera 4. sezonu 31 grudnia 2021 roku.

