Cobra Kai - premiera 3. sezonu szybciej niż zapowiadano. Świąteczny prezent Netflixa

Netflix

Premiera 3. sezonu Cobra Kai odbędzie się już 1 stycznia 2021 roku. Netflix podjął decyzję o przyspieszeniu premiery oczekiwanej serii o cały tydzień. Jest to doskonała wiadomość dla fanów kontynuacji Karate Kid, którzy czekają na dalsze przygody Daniela i Johnny'ego po emocjonujących wydarzeniach z finału 2. sezonu.

Netflix opublikował też wideo promujące to wydarzenie, które zradza, że nowa data premiery to zasługa Johnny'ego. Lubiany bohater stanął do walki z Internetem.

Zobaczcie sami:

