Kraven Łowca tylko dla dorosłych. Twórcy o znaczeniu kategorii wiekowej

Reżyser J.C. Chandor w rozmowie z GamesRadar+ ujawnił, że od samego początku opracowywania scen akcji zależało mu na realistycznym wykorzystaniu pracy kaskaderów. Choć technologia pozwala dziś osiągnąć niemal wszystko, reżyser uznał, że dzięki fizycznemu przygotowaniu Aarona Taylora-Johnsona w roli Kravena Łowcy można było maksymalnie wykorzystać jego możliwości.

Kategoria wiekowa Kraven Łowca

Film otrzymał w USA kategorię wiekową R, co oznacza, że treści nie są odpowiednie dla widzów poniżej 17 roku życia. Zdaniem reżysera taka kategoria pozwoliła twórcom lepiej zgłębić kwestie chorób psychicznych oraz wpływu trudnych doświadczeń z dzieciństwa na kształtowanie młodych ludzi.

Aaron Taylor-Johnson dodał, że ostrzejsza kategoria wiekowa otworzyła nowe możliwości:

- Taka ostra kategoria wiekowa oznacza, że nie musieliśmy się ograniczać. Staraliśmy się do niej dopasować i po prostu wypuścić tę postać w bój. Zrobić to godnie dla tego, kim on jest. Pozwolono nam kręcić w takiej kategorii i z całą pewnością przesunęliśmy granice tego, co można pokazać.

Jednak, jak podkreśla aktor, w centrum filmu pozostaje prawdziwy dramat rodzinny. Zapowiada, że historia pokaże, jak dwóch braci dorastało w toksycznym środowisku. Ich ojciec, rosyjski gangster, wychowywał synów w brutalny sposób, przygotowując jednego z nich do przejęcia swojej organizacji.

Kraven Łowca zadebiutuje jeszcze w grudniu 2024 roku.