Cobra Kai - zwiastun 5. sezonu. Stawka w All Valley nigdy nie była tak wysoka

materiały prasowe

W poprzednich materiałach promujących 5. sezon Cobra Kai widzieliśmy, że Daniel LaRusso (Ralph Macchio) będzie współpracować z Chozenem (Yuji Okumoto) w walce z Terrym Silverem. W nowym zwiastunie widzimy, że wpływy tego ostatniego wzrastają i wykraczają daleko poza All Valley. Wygląda więc na to, że przed bohaterami wyzwanie większe niż do tej pory.

W piątym sezonie do obsady dołączy nowa postać. Zagra ją Alicia Hannah-Kim, znana między innymi z Godzin szczytu 3. Wcieli się w nową sensei, natomiast ponownie w tym uniwersum pojawi się Sean Kanan, który w Karate Kid 3 wcielał się w antagonistę Mike'a Barnesa. Zobaczcie zwiastun:

W obsadzie piątego sezonu powrócą Ralph Macchio (jako Daniel LaRusso), William Zabka (jako Johnny Lawrence), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (jako Miguel Diaz), Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Jacob Betrand (Hawk) i Gianni DeCenzo (Demetri). Dodajmy, że w piątym sezonie Dallas Dupree Young, który w odcinkach czwartej serii wcielił się w gościnną rolę Kenny'ego Payne'a, w następnej odsłonie przesunie się do głównej obsady.

Cobra Kai - 5. sezon

Zobacz także:

Cobra Kai - premiera 5. sezonu 9 września 2022 roku na Netflix.