Batman mógł pojawić się w 2.sezonie Sandmana. Producent zdradza pomysł

W komiksach Sandmana pojawiało się znacznie więcej nawiązań do świata DC. Na pogrzebie Morfeusza obecni byli tacy bohaterowie jak Martian Manhunter, Batman czy Mr. Miracle. Allan Heinberg, showrunner serialu, unikał bezpośrednich odniesień, ale w nowym wywiadzie ujawnił, że rozważano je w 2. sezonie!

Batman w Sandmanie

Heinberg zdradził, że rozważano pojawienie się Batmana granego przez Roberta Pattinsona w scenie pogrzebu.

– Rozmawialiśmy o tym, czy Robert Pattinson chciałby przyjść na pogrzeb. Krótko o tym dyskutowaliśmy – i tylko tyle.

Było to jedynie luźne rozważanie na etapie planowania i nigdy nie doszło do rozmów z aktorem. Co ciekawe, w odcinku bonusowym, który został dodany do Netfliksa po premierze 2. sezonu, pojawia się nawiązanie do Supermana. Głównym bohaterem tego epizodu jest Sexton, grany przez Colina Morgana, a ulubionym superbohaterem tej postaci jest właśnie Superman. Czy Heinberg wiedział, że ten odcinek ukaże się tak blisko premiery filmu Superman w reżyserii Jamesa Gunna?

– Nie wiedziałem. Nie wiem nawet, czy James Gunn ogląda serial, ale mam taką nadzieję. Po prostu chciałem wprowadzić tyle nawiązań do DC, ile tylko mogłem.