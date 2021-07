Codzienność z bohaterami Disneya. Artysta prezentuje nową porcję niezwykłych grafik

fot. instagram.com/luigi.kemo / facebook.com/kemo.illustrator

Będąc dziećmi na pewno wiele razy wyobrażaliśmy sobie zabawy z udziałem postaci Disneya. Artysta Luigi Kemo Volvo na swoich grafikach postanowił przekuć dziecięce pomysły na grafiki łączące rysunkowe postacie z Disneya oraz realistyczne zdjęcia z jego udziałem. Efekty swojej pracy prezentuje między innymi na swoim Instagramie. Kolejny raz pokazał światu swoją wizję na normalne życie u boku bohaterów Disneya. Na stworzonych przez siebie zdjęciach spotyka się z postaciami, takimi jak Simba, Herkules, Tarzan i wiele innych.

Luigi Kemo Volo, to grafik i ilustrator pracujący w miasteczku Bacoli w prowincji Neapol we Włoszech. Najpierw zrobił sobie sesję zdjęciową, a następnie modyfikował te fotki dodając do nich różne postacie z filmów animowanych Disneya i Pixara. Możemy więc zobaczyć artystę wśród popularnych postaci, wykonujących zwykłe sprawy. Więcej prac artysty możecie oglądać tutaj. Zobaczcie galerię.

Artysta i postacie Disneya 2 - galeria

Codzienność z postaciami Disneya

Artysta i postacie Disneya 1 - galeria

Artysta spędza czas z postaciami Disneya