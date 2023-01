Colin Farrell dalej wstydzi się Aleksandra. Zniszczone marzenia o Oscarach

fot. materiały prasowe

Minęło 19 lat od premiery Aleksandra z 2004 roku, ale Colin Farrell nadal odczuwa wstyd, jaki przyniosła ze sobą ta produkcja. To, co miało być epickim przedstawieniem Aleksandra Wielkiego, okazało się kompletną porażką, na której koncie znalazły się nieścisłości historyczne oraz zarzuty o ksenofobię. Film zarobił jedynie 167 milionów dolarów, a stworzony został z budżetem 155 milionów. Sprawiło to, że stał się kasową klapą, co zupełnie zaszokowało obsadę oraz ekipę pracującą nad filmem.

Colin Farrell o Aleksandrze

Colin Farrell wspomina doświadczenie związane z pracą nad Aleksandrem. W wywiadzie z THR zdradza, że film ten przyniósł mu wiele wstydu, pozostawiając plamę na jego umyśle oraz karierze. Przybliża również to, jak wyglądała praca z reżyserem, Oliverem Stonem.

- Najważniejszą rzeczą było bycie częścią ekipy dwustu czy trzystu ludzi, która podróżowała po całym świecie przez sześć miesięcy, żeby opowiedzieć tę historię i przywołać ją do życia. To była historia, o której Oliver Stone marzył od czasów college’u – wspaniała, globalna, polityczna, ekscytująca, brutalna, istotna, ale też bardzo osobista. Dla mnie również.

Aktor zdradził, że ekipa miała wysokie oczekiwania wobec Aleksandra:

- Mieliśmy gotowe smokingi. Nie żartuję. Niektórzy stwierdzili: Dobra, chłopaki, idziemy po Oscary. To jest pewne, ponieważ mieliśmy Olivera Stone’a i historię na właśnie taką skalę. Scenariusz był naprawdę poruszający, po prostu genialny i muskularny, a potem odbyła się premiera filmu.

Farrell był w Toronto, gdy pojawiły się pierwsze recenzje Aleksandra, i nawet jego siostry stwierdziły, że sytuacja nie wyglądała dobrze. Opinie pojawiające się w drukowanych gazetach nie pozostawiły na filmie suchej nitki. Farrell wspomina, że Aleksander został nazwany chociażby Aleksandrem Nudnym i Aleksandrem Słabym.

Dziś film ten został raczej zapomniany, a kariera Colina Farrella rozwinęła się dalej. Aktor niedawno zebrał nominacje oraz zgarnął Złotego Globa w kategorii najlepszy aktor w musicalu lub komedii za występ w Duchach Inisherin.