Kim jest M.O.D.O.K.? 30 faktów o nowym złoczyńcy MCU: Sekretny Avengers, Krzesło Zagłady i kopia Bucky'ego

Wielka głowa, przytwierdzona do korpusu z drobnymi kończynami, która majestatycznie dryfuje na krześle. Tak, M.O.D.O.K. to zdecydowanie jeden z najbardziej charakterystycznych złoczyńców komiksowego uniwersum Marvela, którego już niebawem zobaczymy na dużym ekranie w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania. Jeśli jeszcze go nie znacie, to wręcz doskonała pora, by to zmienić.

Poniżej znajdziecie 30 faktów o nowym złoczyńcy MCU, które warto znać przed premierą Ant-Mana 3.

Kim jest M.O.D.O.K.? 30 faktów o nowym złoczyńcy MCU

Fani MCU dostali pierwsze spojrzenie na bohatera w zwiastunie Ant-Man i Osa: Kwantomania. Postać występuje jednak w komiksach Marvela od dawna, a jego początki sięgają 1967 roku. Niedawno na Disney+ zadebiutował także serial animowany M.O.D.O.K., dzięki któremu nietypowy złoczyńca został przedstawiony szerszej publice.

M.O.D.O.K. to przede wszystkim geniusz, którego nie można ignorować. Stworzył kopię Bucky'ego, jako członek grupy Intelligencia pomógł w narodzinach Czerwonego Hulka, był sekretnym członkiem Avengersów, a raz nawet zakochał się w bezwzględnej przywódczyni T.A.R.C.Z.Y. - musicie go poznać!

1. Bohater zadebiutował w komiksie "Tales of Suspense" #93 w 1967 roku.