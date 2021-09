Colin In Black & White - zwiastun serialu Netflixa o słynnym futboliście

fot. screen z YouTube

Colin In Black & White to nowy serial biograficzny Netflixa, którego bohaterem jest były rozgrywający zespołu NFL, San Francisco 49ers, Colin Kaepernick. Za produkcję odpowiada Ava DuVernay. Zadebiutował zwiastun produkcji. Możecie go obejrzeć poniżej.

Sześciodcinkowy dramat opisuje dorastanie Kaepernicka, który zmaga się z przeszkodami rasy, klasy i kultury jako afroamerykańskie dziecko adoptowane przez białą rodzinę z środkowej Kalifornii. Kaepernick jest narratorem historii, która przedstawia jak młody Colin (Jaden Michael) mierzy się z przeciwnościami, aby zostać graczem NFL. Nick Offerman i Mary-Louise Parker grają natomiast rodziców sportowca, Ricka i Teresę.

Kaepernick znajduje się poza NFL od 2016 roku po tym, jak jako pierwszy uklęknął podczas hymnu narodowego w proteście przeciwko przemocy policji. Jego działania pobudziły narodową dyskusję na temat rasy i sprawiedliwości.

Colin In Black & White - premiera serialu 29 października.