Kasztanowy ludzik - pełny zwiastun serialu Netflixa od twórcy The Killing. Pościg za seryjnym mordercą

fot. screen z YouTube

Kasztanowy ludzik to nowy serial kryminalny Netflixa oparty na powieściowym thrillerze pod tym samym tytułem. Autorem literackiego pierwowzoru jest Soren Sveistrup, scenarzysta serialu The Killing. Co ciekawe Sveistrup jest również twórcą serialowej adaptacji swojej książki. Netflix zaprezentował pełny zwiastun produkcji. Możecie go obejrzeć poniżej.

W rolach głównych występują Danica Curcic oraz Mikkel Boe Følsgaard. Ponadto w obsadzie znajdują się Iben Dorner, David Dencik, Lars Ranthe, Esben Dalgaard Andersen, Morten Brovn Jørgensen, Thomas Hwan, Signe Egholm Olsen, Jens Jørn Spottag, Camilla Lau, Peder Thomas Pedersen, Marie-Lydie Melono Nokouda i Anders Hove.

Oto opis literackiego pierwowzoru, który pochodzi od wydawcy: Jeżeli znalazłeś kasztanowego ludzika, to znaczy, że jest już za późno... Psychopata terroryzuje Kopenhagę - krwawo morduje swe ofiary, a na miejscach zbrodni pozostawia ręcznie zrobione kasztanowe ludziki. Policja szybko odkrywa, że ślady w tajemniczy sposób prowadzą do dziewczynki, która została uznana za martwą – chodzi o porwaną rok wcześniej córkę minister spraw społecznych. Do jej zabicia przyznał się pewien mężczyzna, a sprawę uznano za wyjaśnioną. Tragiczny zbieg okoliczności czy też te dwie sprawy faktycznie łączy coś mrocznego? Kim jest tajemniczy morderca?

By ocalić niewinnych, detektywi muszą połączyć siły i toczyć walkę z czasem. Ponieważ szaleniec ma misję, która jeszcze się nie skończyła... Nikt nie jest bezpieczny!