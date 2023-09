Columbo - premiera w Polsce na VOD. Wiemy, gdzie oglądać

foto. materiały prasowe

Reklama

Wychodzi na to, że platforma SkyShowtime po cichu postanowiła wprowadzić do swojej oferty kilka telewizyjnych klasyków. Pisaliśmy niedawno o Zagubionym w czasie, a dziś w ich bibliotece pojawiły się dwa sezony kultowego serialu o poruczniku Franku Columbo (genialna kreacja Petera Falka). Jest to fakt godny odnotowania, ponieważ dotąd w żadnym serwisie streamingowym w Polsce nie można było znaleźć tej produkcji. Może to oznaczać, że w najbliższym czasie na tej platformie pojawią się inne znane tytuły z lat 80. i 90.

Jak już pisałem, na SkyShowtime można znaleźć na razie dwa sezony telewizyjnego klasyka, którym niewątpliwie jest Columbo. Co ciekawe jest to 8. i 9. sezon. Oznacza to, że platforma zakupiła prawa do emisji odcinków, które zostały nakręcone w 1989 po wznowieniu serialu (produkcja na kilka lat została zawieszona, by nie powiedzieć zamknięta). W bibliotece SkyShowtime wkradł się mały błąd, ponieważ ktoś pomieszał odcinki i tak epizod Morderstwo: autoportret, który normalnie rozpoczyna 9. sezon, został przypisany jako ostatni odcinek 8. sezonu.

Columbo – o czym jest serial?

Zmięty prochowiec, cygaro i niepokojące szklane oko sprawiły, że bohater zagościł w wyobraźni widzów na wiele lat. Porucznik Frank Columbo rozwikłuje najtrudniejsze zagadki kryminalne, które przydarzają się zwykłym ludziom. Często widzi to, co innym funkcjonariuszom umyka. Jego charakterystycznym działaniem jest to, że zadaje dużo z pozoru niezwiązanych ze sobą pytań, które potencjalni sprawcy przestępstw uznają za głupie czy nie na temat.

Kultowy już dzisiaj serial kryminalny ma na swoim koncie wiele nagród i rekord popularności. Do jego sławy przyczynił się m.in. Steven Spielberg. Gościnnie w produkcji wystąpili: John Cassavetes, Leslie Nielsen i Martin Sheen. Wielu aktorów właśnie od Columbo rozpoczynało swoją karierę (m.in. Kim Cattrall, gwiazda Seksu w wielkim mieście). W roli jednego z najbardziej znanych detektywów na świecie wystąpił legendarny aktor Peter Falk.