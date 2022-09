Community - będzie film. Kontynuacja serialu staje się rzeczywistością!

Źródło: Yahoo

To oficjalne! Będzie film Community kontynuujący serial pod tym samym tytułem, który był emitowany w latach 2009 - 2015. Powstanie on dla amerykańskiej platformy streamingowej Peacock. Na ten moment jego tytuł brzmi Community: The Movie.

Community - pierwsze informacje

Za sterami filmu stoi twórca serialu Dan Harmon. W obsadzie powrócą Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash oraz Ken Jeong.

Widzimy, że nie ma Chevy'ego Chase'a i raczej nie ma co się go spodziewać. Pamiętamy, że słynny aktor odszedł z serialu po czterech sezonach z uwagi na ciągłe konflikty z Harmonem. Nie ma też Donalda Glovera i Yvette Nicole Brown, ale oboje wcześniej fabularnie pożegnali się z serialem, więc tutaj nie ma niespodzianki.

Andrew Guest i Dan Harmon będą autorami scenariusza filmu i zarazem producentami wykonawczymi. W ekipie producentów są także Joel McHale, Russ Krasnoff i Gary Foster. Za projekt odpowiadają Sony Picutres Television i Universal Television.

Na ten moment szczegóły fabuły nie zostały ujawnione.