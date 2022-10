Company of Heroes 3 się spóźni. Gra ma nową datę premiery

fot. materiały prasowe

Company of Heroes 3, czyli kolejna odsłona serii strategii czasu rzeczywistego w realiach II wojny światowej, miało zadebiutować 17 listopada tego roku. Okazuje się jednak, że twórcy nie będą w stanie dotrzymać tego terminu i zdecydowali się przesunąć premierę o kilka miesięcy, a konkretnie na 23 lutego 2023 roku.

Powód takiego działania nie będzie raczej zaskoczeniem dla nikogo, kto śledzi branżę gier. Chodzi o chęć spełnienia oczekiwań graczy i dostarczenie im dopracowanego produktu. To zaś wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie niezbędnych poprawek, dopracowanie detali oraz zadbanie o właściwy balans rozgrywki. Można przypuszczać, że wiele z cennych uwag napłynęło do deweloperów dzięki programowi CoH-Development, czyli platformy społecznościowej służącej do przesyłania opinii na temat nadchodzącej produkcji.