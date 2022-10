Death Stranding 2 powstaje. Czy będzie to gra na wyłączność platform Sony?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

Ostatnia gra Hideo Kojimy, produkcja Death Stranding, wyraźnie podzieliła odbiorców, ale przy tym świetnie się sprzedawała. Wynik finansowy jest na tyle zadowalający, że trwają prace nad kontynuacją. Choć oficjalnie nigdy tego nie potwierdzono, to są wiarygodne przesłanki, że tak się właśnie dzieje. Wielu zastanawia się, czy podobnie jak pierwowzór, także sequel będzie tytułem na wyłączność Sony. Pytanie jest to o tyle zasadne, że w ostatnim czasie Microsoft poinformował o związaniu się umową Hideo Kojimą, autorem gry.

Zdaniem insidera kryjącego się pod nickiem Dusk Golem, sequel dalszym ciągu dostępny będzie na wyłączność urządzeń Sony, czyli firmy, z którą Kojma ma podpisaną umowę. Warto jednak zaznaczyć, że ta ma skończyć się właśnie na wydaniu DS2 i dopiero trwają rozmowy na temat ewentualnego przedłużenia jej na kolejne produkcje Japończyka.

Co ciekawe, wczoraj do sieci wyciekł dokument Sony, w którym wspomniane są nadchodzące produkcje na konsole PlayStation. Wśród nich znalazł się między innymi remaster Horizon: Zero Dawn, o którym informowaliśmy Was wczoraj, a także nowa gra z otwartym światem od Kojima Productions, której nazwa kodowa to "Ocean" - niektórzy podejrzewają, że to właśnie Death Stranding 2.