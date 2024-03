Conan: pierwszy tom przygód legendarnego herosa już jest w nowym wydaniu

Vesper

Wydawnictwo Vesper, które jeszcze kilka lat temu kojarzyć można było głównie z grozą, wypływa na coraz szersze wody. W zeszłym roku wystartowała seria Wymiary, w której prezentowana jest literatura science fiction (ukazały się m.in. Rozgwiazda Petera Wattsa czy Czerwony Mars Kima Stanleya Robinsona), a teraz ukazał się premierowy tom nowej serii: Eonów.

Eony mają prezentować polskim czytelnikom literaturę fantasy: jakościową, niezależnie od daty jej powstania. Na pierwszy rzut poszedł chyba najsłynniejszy heros tego gatunku, czyli Conan stworzony przez Roberta E. Howarda.

Wydana w twardej oprawie książka Conan. Księga pierwsza zawiera wczesne przygody Conana. Znajdziecie tam teksty:: Córka lodowego olbrzyma, Wieża słonia, Bóg w amforze, Łotrzy w domu, Czarny kolos, Stalowe cienie pod księżycem, Królowa Czarnego Wybrzeża, Wiedźma się narodzi, Xuthal nocą, Diabeł w stali, Ludożercy z Zambouli, Ludzie czarnego kręgu, Kotlina zaginionych kobiet oraz Sadzawka czarnych ludzi.

Już w kwietniu w ramach Eonów ukażą się kolejny tom Conana, a także pierwsza część losów innego z klasycznych herosów: Kane'a stworzonego przez Karla E. Wagnera.

Conan. Księga pierwsza - opis i okładka

Źródło: Vesper

Wśród zapomnianych i mrocznych krain, w których pradawna magia łączy się z nieposkromioną przemocą, a rządzone przez bezwzględnych, despotycznych władców potężne imperia wzrastają i upadają, przytłoczone własną dekadencją i pychą… gdzie na pustkowiach i w zapomnianych ruinach grasują potwory… narodził się człowiek, który stał się synonimem siły oraz odwagi. Conan z Cimmerii – niezrównany wojownik, barbarzyńca walczący w imię własnej chwały i sprawiedliwości w okrutnym, brutalnym świecie ery hyboryjskiej.

Cimmeryjczyk zyskał miano niepokornego śmiałka zdolnego do stawienia czoła najbardziej przerażającym wyzwaniom. Jego nadludzka siła i wyjątkowa biegłość w posługiwania się bronią czynią go niemal niepokonanym. Mimo swojej brutalności Conan, walcząc z okrutnymi wrogami i tyranią, jest postacią kierującą się kodeksem moralnym. Cechuje go też charakterystyczna życiowa inteligencja, skrywana pod fasadą prostolinijnego barbarzyńcy. Motywacją Conana jest pragnienie wolności, niezależności i swobodnego kształtowania własnego losu.