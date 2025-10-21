Marvel planuje powrót Elizabeth Olsen do MCU "szybciej, niż myślicie". Tropy już są

Marvel

Jeśli obserwujecie media społecznościowe Marvela, z całą pewnością mogliście zauważyć, że Dom Pomysłów w ostatnim czasie zaskakująco często promuje w nich Scarlet Witch. Sceny z postacią graną przez Elizabeth Olsen przypomina się tuż po nowojorskim Comic Conie, na którym podano szereg nowych informacji związanych z serialem Vision Quest, będącym domknięciem trylogii złożonej z WandaVision i To zawsze Agatha.

Już wcześniej kilku scooperów niezależnie od siebie raportowało, że to właśnie w Vision Quest dojdzie do wielkiego powrotu Scarlet Witch do MCU - bohaterka miałby pojawić się w ostatniej scenie produkcji. Teraz jednak MyTimeToShineHello, opierając się na niespodziewanej kampanii promocyjnej Marvela, twierdzi, że Wanda Maximoff ponownie zamelduje się w multiwersum "szybciej, niż myślicie". Szczegółów jednak nie znamy.

Sama Elizabeth Olsen już wielokrotnie zapewniała o swojej chęci powrotu do Kinowego Uniwersum Marvela. W ostatnim czasie dała jednak do zrozumienia, że pewnym problemem stało się dla niej podejście do rozwoju portretowanej przez nią postaci - o tym, że Wanda będzie antagonistką filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, aktorka dowiedziała się zaledwie 3 tygodnie przed wejściem na plan.

