Marvel planuje powrót Elizabeth Olsen do MCU "szybciej, niż myślicie". Tropy już są

Kiedy Scarlet Witch wróci do MCU? Wygląda na to, że Marvel może na tym polu zaskoczyć swoich fanów i dojdzie do tego szybciej, niż początkowo zakładaliśmy. W dodatku pojawiają się już pewne tropy w całej sprawie. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
elizabeth olsen MCU
Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch Marvel
Jeśli obserwujecie media społecznościowe Marvela, z całą pewnością mogliście zauważyć, że Dom Pomysłów w ostatnim czasie zaskakująco często promuje w nich Scarlet Witch. Sceny z postacią graną przez Elizabeth Olsen przypomina się tuż po nowojorskim Comic Conie, na którym podano szereg nowych informacji związanych z serialem Vision Quest, będącym domknięciem trylogii złożonej z WandaVision i To zawsze Agatha

Już wcześniej kilku scooperów niezależnie od siebie raportowało, że to właśnie w Vision Quest dojdzie do wielkiego powrotu Scarlet Witch do MCU - bohaterka miałby pojawić się w ostatniej scenie produkcji. Teraz jednak MyTimeToShineHello, opierając się na niespodziewanej kampanii promocyjnej Marvela, twierdzi, że Wanda Maximoff ponownie zamelduje się w multiwersum "szybciej, niż myślicie". Szczegółów jednak nie znamy. 

Marvel promuje postać Scarlet Witch

Marvel promuje postać Scarlet Witch
Źródło:
Sama Elizabeth Olsen już wielokrotnie zapewniała o swojej chęci powrotu do Kinowego Uniwersum Marvela. W ostatnim czasie dała jednak do zrozumienia, że pewnym problemem stało się dla niej podejście do rozwoju portretowanej przez nią postaci - o tym, że Wanda będzie antagonistką filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, aktorka dowiedziała się zaledwie 3 tygodnie przed wejściem na plan. 

Marvel - najpotężniejsze postacie 4. fazy MCU. Są silniejsi niż Scarlet Witch i Doktor Strange!

50. Wilson Fisk aka Kingpin
49. Valentina Allegra de Fontaine
48. Lady Sif
47. Spider-Man (Andrew Garfield)
46. Spider-Man (Tobey Maguire)
45. Chełpliwy Loki
44. Klasyczny Loki
43. Rintrah
42. Reed Richards aka Mr. Fantastic
41. Makkari
40. Spider-Man (Tom Holland)
39. Arthur Harrow (awatar Ammit)
38. Peggy Carter aka Kapitan Carter
37. Marc Spector/Steven Grant aka Moon Knight (awatar Chonsu)
36. Wong
35. Karl Mordo
34. Druig
33. Gilgamesz
32. Sylvie aka Lady Loki
31. Ajak
30. Thena
29. Kro
28. Xu Wenwu aka Mandaryn
27. Eros aka Starfox
26. Gargantos
25. Vision – w serialu „WandaVision” zobaczyliśmy dwie jego wersje: tę stworzoną z energii chaosu przez Wandę Maximoff oraz tzw. „białą” inkarnację herosa, działającą jako żywa broń S.W.O.R.D.; wydaje się, że podstawowa wersja postaci posiadała wszystkie moce charakterystyczne dla ukazanego wcześniej Visiona, w tym nadludzką siłę, wytrzymałość, szybkość, zdolność latania, długowieczność, tworzenie pól siłowych i wiązek energii czy przejmowanie kontroli nad siecią informatyczną.
24. Loki – choć Time Variance Authority zdołało na długi czas ujarzmić moce Lokiego, w rzeczywistości w dalszym ciągu posiadał on szereg zdolności, czyniących go jednym z najpotężniejszych czarodziejów w całym uniwersum, w tym nadludzką siłę, wytrzymałość, szybkość, długowieczność, manipulowanie lodem, odporność na zimno, długowieczność, a dzięki magii Asgardu również tworzenie rozmaitych iluzji, replikację samego siebie, telekinezę i przejmowanie mentalnej kontroli nad innymi postaciami.
23. Tawaret – staroegipska bogini kobiet i dzieci, członkini Enneady, przewodniczka w drodze zmarłych do Pól Trzcin; jest nieśmiertelna, potrafi manipulować duszami, jak również przejmować kontrolę nad żyjącymi i wybierać spośród nich swojego awatara.
22. Maria Rambeau aka Kapitan Marvel – członkini Iluminatów z Ziemi-838; w swoim świecie to ona stała się Kapitan Marvel, posiadając te same moce co Carol Danvers z Ziemi-616, w tym nadludzką siłę, szybkość i wytrzymałość, zdolność manipulowania energią kosmiczną, długowieczność, umiejętność latania, tworzenie potężnych wiązek energii i pól siłowych czy generowanie ogromnych podmuchów ciepła.
21. Carol Danvers aka Kapitan Marvel – w rzeczywistości „What If… ?” jej potęga mogła równać się z siłą Thora; posiada ona dokładnie te same zdolności, co Maria Rambeau z Ziemi-838.
20. America Chavez – nastolatka z alternatywnego świata, który potrafi otwierać portale prowadzące do innych rzeczywistości; postać nieposiadająca swoich wariantów; jej siła fizyczna jest tak gigantyczna, że Chavez była w stanie zadać potężne ciosy samej Scarlet Witch; młoda bohaterka potrafi również manipulować energią, a obecnie szkoli się w dziedzinie sztuk mistycznych; w kolejnych rankingach z pewnością zajmie wyższe miejsce, jednak aktualnie dopiero uczy się ona korzystać ze swoich mocy.
19. Shang-Chi – jeden z najlepszych wojowników w całym uniwersum Marvela, który do perfekcji opanował cały szereg sztuk walki; o jego relatywnie wysokiej pozycji na liście decyduje jednak korzystanie z legendarnych dziesięciu pierścieni, dających mu nadludzką siłę, szybkość i wytrzymałość, czy umożliwiających manipulowanie energią; dzięki artefaktowi Shang-Chi prawdopodobnie jest w dodatku nieśmiertelny.
18. Ikaris – najpotężniejszy z Eternals, którego katalog mocy może kojarzyć się z tym posiadanym przez Supermana; posiada on nadludzką siłę, szybkość, wytrzymałość, potrafi latać, jednak jego największą bronią jest zdolność kontrolowania energii kosmicznej na niewyobrażalną skalę.
17. Blackagar Boltagon aka Black Bolt – członek Iluminatów z Ziemi-838; w świecie MCU jest on najprawdopodobniej liderem rasy Inhumans; posiada olbrzymią siłę fizyczną i kilka innych nadnaturalnych mocy, jednak jego największą bronią jest głos – cichy szept potrafi rozbić całą armię, natomiast krzyk zniszczyć planetę.
16. Thor – w rzeczywistości „What If… ?” jest on jedną z najpotężniejszych istot, posiadającą cały szereg mocy charakterystycznych dla podstawowej wersji postaci; warto jednak zauważyć, że filmowy Thor w chwili obecnej jest od niego jeszcze potężniejszy.
15. Charles Xavier aka Profesor X – lider Iluminatów z Ziemi-838; postać ta posiada prawdopodobnie katalog mocy charakterystycznych dla znanego z komiksów bohatera; można go więc uznać za jednego z najpotężniejszych telepatów w całym multiwersum, potrafiącego przejmować mentalną kontrolę nad innymi postaciami na masową skalę czy tworzącego tzw. fale psychiczne, doprowadzające jego wrogów do pożądanego stanu psychicznego.
14. Hulk – w świecie „What If… ?” posiada on potworną siłę fizyczną, podobną do podstawowej wersji postaci. Warto jednak zaznaczyć, że animowany Zielony Goliat jeszcze nie rozwinął w pełni swoich umiejętności.
13. Agatha Harkness – potężna czarownica, korzystająca z zaklęć czarnej magii, jak i – przez pewien czas – z wiedzy zaczerpniętej z Darkholdu; zdolności magiczne dają jej długowieczność, telekinezę, umiejętność manipulowania energią, tworzenie rozmaitych iluzji, nekromancję, możliwość zmiany swojego wyglądu, wchłanianie potężnych wiązek energii czy przejmowanie mentalnej kontroli nad innymi postaciami.
12. Clea – choć na potwierdzenie genezy tej postaci będziemy musieli jeszcze poczekać, najprawdopodobniej jest ona Najwyższą Czarodziejką Mrocznego Wymiaru, a poza katalogiem mocy związanych z pełnioną przez siebie funkcją potrafi ona również korzystać z energii kosmicznej i czarnej magii – w komiksach jej wujem był Dormammu; warto zauważyć, że już teraz Clea jest w stanie dokonać wyłomu w siatce multiwersum (efekt tej zdolności jest podobny do mocy Ameriki Chavez) i wie o nim najprawdopodobniej więcej od Doktora Strange’a.
11. Doktor Strange (podstawowa wersja) – choć w chwili obecnej heros nie jest już Najwyższym Magiem Ziemi, w rzeczywistości systematycznie zwiększa on katalog własnych mocy; najpotężniejszy z mistrzów sztuk mistycznych, który dzięki zdolnościom magicznym potrafi manipulować energią i materią na niewyobrażalną skalę; władca wymiaru lustrzanego, w którym więzi swoich przeciwników; Doktor Strange tworzy rozmaite iluzje i projekcje astralne, potrafi się teleportować i replikować samego siebie; z racji utraty Kamienia Czasu nie może już manipulować linią czasową, jednak z drugiej strony dzięki wiedzy o multiwersum zyskał on moc translokacji, pozwalającej na przejmowanie kontroli nad inną wersją siebie samego z alternatywnego uniwersum; czas pokaże, w jaki sposób jego moce zwiększy fakt czytania Darkholdu.
10. Doktor Strange Supreme – postać ze świata „What If… ?”; poza wymienionymi wcześniej mocami podstawowej wersji herosa posiada on także szereg innych umiejętności, w tym władanie magią mrocznego wymiaru, tzw. kosmiczną świadomość (to właśnie dzięki niej Strange Supreme był w stanie wchłonąć energię całej galaktyki) czy manipulowanie czasem; zauważmy, że ta wersja postaci z racji swoich mocy jako jedyna istota przetrwała zagładę swojego uniwersum czy mogła jak równy z równym walczyć z korzystającym z potęgi Kamieni Nieskończoności Ultronem.
9. Chonsu – staroegipski bóg Księżyca i nocnego nieba; dawny członek Enneady; potrafi manipulować niebem, artefaktami wykonanymi ze skał księżycowych, elektrycznością i wiatrem, dowolnie się teleportować, przenikać do umysłów swoich awatarów, zwiększać i zmniejszać rozmiar swojej formy cielesnej, ma także zdolności telepatyczne i telekinetyczne.
8. Ammit – staroegipskie bóstwo i dawna członkini Enneady; potrafi przejmować kontrolę nad umysłem swojego awatara i dowolnie zmieniać rozmiar formy cielesnej; Ammit posiada także szereg boskich przymiotów, w tym nieśmiertelność i wszechobecność; to także ona jest w stanie osądzać ludzkie dusze na masową skalę i później je wchłaniać, jeszcze zwiększając swoją potęgę.
7. Thanos – w świecie „What If… ?” posiada on te same zdolności co podstawowa wersja postaci (oczywiście nie mówimy w tym przypadku o mocach, które Szalony Tytan nabył dzięki Kamieniom Nieskończoności); najprawdopodobniej jest w stanie nad nimi jeszcze lepiej zapanować z racji swojego charakteru i kondycji psychicznej.
6. Uatu – przedstawiciel jednej z najpotężniejszych ras w całym multiwersum, Watcherów; istota niemalże wszechpotężna, posiadająca niewyobrażalną siłę fizyczną i szybkość i mogąca dowolnie przemieszczać się pomiędzy alternatywnymi światami; Uatu jest nieśmiertelny i wszechobecny, potrafi manipulować rzeczywistością, czasem i energią kosmiczną.
5. Wanda Maximoff aka Scarlet Witch – po zapoznaniu się z Darkholdem można ją uznać za jedną z najpotężniejszych istot w całym multiwersum; do zbudowanego wcześniej katalogu mocy Szkarłatnej Wiedźmy w chwili obecnej należy doliczyć szereg zaklęć czarnej magii, umożliwiających Wandzie dowolne przeobrażanie rzeczywistości i czasu na jeszcze większą skalę; Maximoff zyskała również moc translokacji, pozwalającą jej przejąć kontrolę nad inną wersją siebie samej z alternatywnego świata.
4. Ten, Który Trwa – pierwszy w historii wariant Nathaniela Richardsa (którego wariantem jest także Kang Zdobywca); istota wymykająca się jakimkolwiek ograniczeniom czasu i przestrzeni, mająca całkowitą wiedzę o absolutnie wszystkich zdarzeniach we wszystkich liniach czasowych; twórca Time Variance Authority; postać wszechobecna; wiele wskazuje na to, że niemalże wszechpotężny byt Alioth, strażnik Pustki, jest po prostu emanacją mocy Tego, Który Trwa. Nie jest wykluczone, że antagonista ten działa w porozumieniu ze swoimi innymi wariantami.
3. Ego – w świecie „What If… ?” jest on przedstawicielem wszechpotężnych Celestian, istot obdarzonych wieloma boskimi przymiotami; sam Ego jest nieśmiertelny i wszechobecny, potrafi dowolnie manipulować materią i energią kosmiczną – także na poziomie molekularnym, co pozwala mu dowolnie zmieniać własną formę fizyczną.
2. Ultron – w tym przypadku chodzi o wersję postaci z animacji „What If… ?”, uzbrojoną w Rękawicę Nieskończoności ze wszystkimi Kamieniami. Ten Ultron mógł dowolnie przeobrażać czas i rzeczywistość, mogąc również niszczyć kolejne światy i pokonywać barierę pomiędzy nimi.
1. Arishem Sędzia – pierwszy z Celestian, który korzystał z tytułu Prime; twórca pierwszego Słońca i światła w całym uniwersum, to także on odpowiada za powstanie Eternals i Dewiantów; bezsprzecznie najpotężniejsza z jak do tej pory wprowadzonych w MCU istot, mogąca dowolnie manipulować czasem, przestrzenią i energią; komiks „Eternals: 500 Years War” (będący częścią kanonu Kinowego Uniwersum Marvela) zdradza, że Arishem niszczy kolejne światy i całe uniwersa po dokonaniu ich osądu. Ta sama postać odpowiada za posłanie na Ziemię nasiona Celestian, z którego miał narodzić się pokazany w filmie „Eternals” Tiamut – nie uwzględniamy go w naszym rankingu, gdyż istota ta de facto nie została ostatecznie powołana do życia.

Źródło: X/MyTimeToShineHello

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
elizabeth olsen MCU
