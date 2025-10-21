Marvel planuje powrót Elizabeth Olsen do MCU "szybciej, niż myślicie". Tropy już są
Kiedy Scarlet Witch wróci do MCU? Wygląda na to, że Marvel może na tym polu zaskoczyć swoich fanów i dojdzie do tego szybciej, niż początkowo zakładaliśmy. W dodatku pojawiają się już pewne tropy w całej sprawie.
Jeśli obserwujecie media społecznościowe Marvela, z całą pewnością mogliście zauważyć, że Dom Pomysłów w ostatnim czasie zaskakująco często promuje w nich Scarlet Witch. Sceny z postacią graną przez Elizabeth Olsen przypomina się tuż po nowojorskim Comic Conie, na którym podano szereg nowych informacji związanych z serialem Vision Quest, będącym domknięciem trylogii złożonej z WandaVision i To zawsze Agatha.
Już wcześniej kilku scooperów niezależnie od siebie raportowało, że to właśnie w Vision Quest dojdzie do wielkiego powrotu Scarlet Witch do MCU - bohaterka miałby pojawić się w ostatniej scenie produkcji. Teraz jednak MyTimeToShineHello, opierając się na niespodziewanej kampanii promocyjnej Marvela, twierdzi, że Wanda Maximoff ponownie zamelduje się w multiwersum "szybciej, niż myślicie". Szczegółów jednak nie znamy.
Sama Elizabeth Olsen już wielokrotnie zapewniała o swojej chęci powrotu do Kinowego Uniwersum Marvela. W ostatnim czasie dała jednak do zrozumienia, że pewnym problemem stało się dla niej podejście do rozwoju portretowanej przez nią postaci - o tym, że Wanda będzie antagonistką filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, aktorka dowiedziała się zaledwie 3 tygodnie przed wejściem na plan.
Marvel - najpotężniejsze postacie 4. fazy MCU. Są silniejsi niż Scarlet Witch i Doktor Strange!
Źródło: X/MyTimeToShineHello
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1945, kończy 80 lat
ur. 1983, kończy 42 lat