Powstał scenariusz Constantine 2. Producent boi się go przeczytać

Portal ComicBook.com przeprowadził wywiad z Lorenzo di Bonaventurą, producentem sequela Constantine'a, który zdradził nowe informacje odnośnie tego filmu. Wcześniej, podczas tegorocznego Comic Conu w San Diego, zapewnił, że prace nad scenariuszem, pisanym przez Akivę Goldsmana, powoli zmierzają do końca. Teraz producent przyznał, że szkic został dokończony, jednak coś go powstrzymuje przed jego przeczytaniem.

- Jest w mojej skrzynce odbiorczej. To zabawne, ale za bardzo się boję, żeby go przeczytać. Tak bardzo chcę, żeby był dobry. Prawdopodobnie zabiorę się za niego w ciągu najbliższych kilku dni. Gdy wsiądę do samolotu.

Constantine 2 - co wiadomo o filmie?

Za reżyserię odpowiada Francis Lawrence, który stał również za pierwszą częścią. W wywiadach wspominał, że chciałby, aby sequel otrzymał kategorię wiekową R, co pozwoliłoby na bardziej obrazowe pokazanie przemocy, seksualności i wulgarnego języka, który bohater używa w komiksach. Na ten moment jedynie Keanu Reeves potwierdził swój udział w filmie, przyznając, że powrót do głównej roli jest spełnieniem jego zawodowego marzenia. Film prawdopodobnie nie będzie częścią DCU.