Constantine 2 – scenariusz bliski ukończenia. Czy film otrzyma kategorię wiekową R?

Fot. Materiały prasowe

Pomimo ubiegłorocznego zamieszania, że Constantine 2 mógł zostać skasowany przez Warner Bros., twórcy filmu wciąż pracują nad kolejnymi przygodami bohatera granego przez Keanu Reevesa. Dobrą informacją dla fanów czekających na drugą część, podzielił się producent Lorenzo di Bonaventura, który przyznał, że prace nad scenariuszem wciąż trwają. Co najważniejsze, powoli mają zmierzać do końca.

Constantine 2 - prace nad scenariuszem wciąż postępują

Producent wyznał, że nie zależy im na pośpiechu, gdyż chcą upewnić się, że mają scenariusz stojący na odpowiednim poziomie:

Scenariusz jest w trakcie pisania, a zakończenie nad nim prac nie jest tak odległe w czasie. To znaczy, musimy przygotować dobry scenariusz, ale zaczynamy świetnie, ponieważ gwiazda filmowa, z którą wszyscy chcą współpracować, znowu zagra tę postać. Jest więc jeszcze dużo do zrobienia w tej serii, jak ten rodzaj wnikliwej refleksji, szaleństwa i quasi-religijności, który sprawił, że pierwszy film był tak satysfakcjonujący. I wcale mnie nie dziwi, dlaczego Keanu Reeves chce do tego wrócić.

Lorenzo di Bonaventura dodał, że obecnie jedynie Reeves potwierdził swój udział w kontynuacji Constantine’a. Producent nie chciał zdradzić, czy prowadzone są rozmowy z innymi gwiazdami pierwszej części z 2005 roku.

W San Diego Comic-Con obecny był również scenarzysta Akiva Goldsman, który również odniósł się do prac nad scenariuszem do Constantine’a 2:

Idzie dobrze. Wciąż piszę scenariusz. Mam nadzieję, że wkrótce będę miał skrypt dla moich partnerów.

Goldsman został również zapytany o kategorię wiekową, jaką film może otrzymać. Różne źródła podawały, że twórcy celują w film przeznaczony wyłącznie dla dorosłych widzów. Scenarzysta dodał, że obecnie prace nad historią jeszcze trwają, więc nie ujawni, czy Constantine 2 będzie produkowany z myślą o kategorii wiekowej R.

W rozmowie z Collider Lorenzo di Bonaventura zdradził także, w jaki sposób udało się nakręcić pierwszy film. Przyznał, że jego ówczesny szef był przeciwny paleniu nikotyny i powstaniu Constantine’a, ponieważ jest to postać, która pali dużo papierosów. Producent poszedł do niego i stwierdził, że jest to film antynikotynowy, gdyż główny bohater choruje na raka. Dostali zielone światło i pieniądze, aby zrealizować projekt.