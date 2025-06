Co dalej z licencją F1? Umowa wygasa w tym roku

fot. EA

Ostatnia umowa pomiędzy Codemasters a F1 wygasa z końcem tego roku. Firma posiada ważną licencję nieprzerwanie od 2008 roku – zachowała ją również po przejęciu przez Electronic Arts. Wraz z premierą gry EA Sports F1 25 obecna umowa dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że EA Sports kończy współpracę z F1.

W kontrakcie z 2019 roku dotyczącym praw do marki zawarto klauzulę umożliwiającą automatyczne przedłużenie umowy o kolejne dwa lata. Electronic Arts zdecydowało się z niej skorzystać. Oznacza to, że przez następne dwa lata EA Sports wyda kolejne odsłony serii: EA Sports F1 26 i EA Sports F1 27.

Na tym jednak współpraca nie musi się zakończyć. Obie strony – wydawca i właściciel praw do marki – mogą ponownie usiąść do rozmów na temat dalszej współpracy. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, bardzo możliwe, że kolejna gra o królowej motorsportu powstanie pod skrzydłami innego wydawcy. Przypomnijmy, że zanim licencję przejęło Codemasters, znajdowała się ona w rękach Sony. Czy japoński koncern znów będzie nią zainteresowany?

Tymczasem przed nami jeszcze dwie kolejne odsłony cyklu pod szyldem EA Sports, a najnowsza – EA Sports F1 25 – zadebiutowała na rynku całkiem niedawno.