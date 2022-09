Constantine 2 powstanie! Fani czekali na ten film prawie 20 lat!

fot. materiały prasowe

Jak donosi deadline, Warner Bros. szykuje film Constantine 2, czyli kontynuację lubianego tytułu z 2005 roku. Keanu Reeves powróci jako John Constantine, a za kamerą ponownie stanie Francis Lawrence. Dla reżysera to na pewno będzie ważne, bo Constantine był jego debiutem reżyserskim.

Za scenariusz odpowiada Akiva Goldsman, który będzie też producentem przez Weed Road Pictures. Za produkcję odpowiadają też Bad Robot J.J. Abramsa oraz Hannah Minghella.

Przypomnijmy, że Constantine zebrał 230,9 mln dolarów przy budżecie 70 mln dolarów. Po latach jednak osiągnął status kultowego, a fani pomimo powstania kolejnej inkarnacji postaci na małym ekranie, wciąż liczyli na sequel. Nikt jednak raczej nie oczekiwał, że powstanie on prawie 20 lat po premierze. Szczegóły fabuły nie są znane.

Zobacz także:

Constantine - serial skasowany

Ogłoszenie filmu to niestety zła wiadomość dla J.J. Abramsa. Z uwagi na to ujawniono, że HBO Max rezygnuje z serialu Constantine, który Abrams produkował. Guy Bolton był jego scenarzystą. Zrezygnowano też z innego projektu opartego na komiksach DC pod tytułem Madame X.

Oba seriale były tworzone na mocy umowy Abramsa z Warner Bros. Television. Są to więc kolejne projekty słynnego producenta, które zostały wyrzucone do kosza. Ostatnio było to między innymi drogie Demimonde, które przez za duży budżet zostało skasowane przez Warner Bros. Discovery.

Seriale Constantine i Madame X były tworzone od jakichś dwóch lat. Producenci chcą w przyszłym tygodniu spróbować je sprzedać innym platformom. Według źródeł Deadline osoby decyzyjne z Warner Bros. Television uważają, że mają naprawdę dobre rzeczy w rękach i oczekują, że znajdą dla nich nowe domy. Spekuluje się, że może to być Netflix, w którym WBT ma dwa seriale oparte na komiksach: The Sandman i Lucyfer.