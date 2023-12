Constellation - pierwsze zdjęcia z kosmicznego thrillera z Noomi Rapace. Znamy datę premiery

fot. Apple TV+

Constellation to nowy serial od Apple TV+, w którym główne role zagrają Noomi Rapace oraz Jonathan Banks. Apple TV+ za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter) podzieliło się nowymi szczegółami odnośnie fabuły produkcji:

Po tajemniczej eksplozji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, astronautka Jo Ericsson ma tylko 19 godzin i ograniczone zapasy, aby wrócić bezpiecznie na Ziemię. A to tylko początek jej koszmaru.

Data premiery została wyznaczona na 21 lutego 2024 roku na Apple TV+.

Constellation - pierwsze zdjęcia

Constellation

Constellation - opis, obsada, produkcja

Projekt został stworzony i napisany przez Petera Harnessa (The War of the Worlds). Reżyserią zajmie się Michelle MacLaren (Breaking Bad).

W serialu Constellation od Apple TV+ Noomi Rapace wcieli się w Jo, kobietę powracającą do Ziemi po katastrofie w kosmosie - tylko po to, by odkryć, że na miejscu brakuje kluczowych elementów jej życia. Produkcja będzie eksplorować mroczne zakamarki ludzkiej psychiki i podążać za bohaterką, która za wszelką cenę próbuje odkryć ukrytą prawdę na temat podróży kosmicznych. A także odzyskać wszystko, co straciła.

Jonathan Banks wcieli się Henry'ego, nagrodzonego Noblem fizyka.

Producentami wykonawczymi Constellation są David Tanner (Small Axe), Tracey Scoffield (Small Axe), Caroline Benjo (No Man’s Land), Simon Arnal (No Man’s Land), Carole Scotta (No Man’s Land) i Justin Thomson (Liaison).