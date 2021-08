Copshop - zwiastun filmu akcji. Butler vs Grillo u twórcy Asa w rękawie

fot. materiały prasowe

Copshop opowiada o oszuście Teddym Murretto (Frank Grillo), który opracowuje plan, by ukryć się przed zawodowym zabójcą Bobem Viddickiem (Gerard Butler). Napada na policjantkę Valerie Young (Alexis Louder), by móc trafić do aresztu na posterunku w małym miasteczku. Jednak więzienie nie ochroni Murretto, bo Viddick szybko trafia do celi obok, by wykonać misję. Kiedy pojawia się rywal Viddicka w postaci psychopatycznego zabójcy (Toby Huss), wyzwala się totalny chaos. Viddick musi użyć swojej kreatywności, by dokończyć zadanie i ujść z życiem.

Joe Carnahan stoi za kamerą. Znamy go z takich filmów jak Drużyna A, As w rękawie, Przetrwanie oraz Poziom mistrza z 2020 roku. Napisał również scenariusz z Kurtem McLeodem. Alan Siegel, James Masciello, Tai Duncan, Warren Goz, Eric Gold i Mark Williams. są producentami.

Copshop - zwiastun

Sam koncept wydaje się inspirowany klasykiem gatunku zatytułowanym Atak na posterunek 13 z 1976 roku, za kamerą którego stał John Carpenter.

Copshow - premiera w USA w kinach we wrześniu 2021 roku. Nie wiadomo, jak film trafi do dystrybucji w Polsce.