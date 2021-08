Cry Macho - zwiastun filmu Clinta Eastwooda! Prawdziwe rodeo?

Fot. zwiastun Warner Bros. Pictures

Cry Macho będzie westernem w reżyserii Clinta Eastwooda, który zagra w nim Mike'a Milo, byłą gwiazdę rodeo i wypalonego hodowcę koni, który dostaje zlecenie od byłego szefa na znalezienie jego nieletniego syna w Meksyku i sprowadzenie go do domu. Akcja filmu dzieje się w 1979 roku. Dość nietypowy duet będzie musiał zmierzyć się z nieprzewidzianymi wyzwaniami w trakcie podróży, ale może okazać się, że Mike Milo znajdzie podczas niej coś, co utracił dawno temu. Siebie. Premiera w kinach i na platformie HBO Max jest planowana na 22 października 2021 roku.

Cry Macho - zwiastun filmu.

W obsadzie Cry Macho pojawi się także Eduardo Minett, wcielając się w Rafo, młodego chłopca, którego będzie trzeba odbić z rąk matki alkoholiczki. Oprócz niego w filmie zagrają Natalia Traven jako Marta i Dwight Yoakam jako Howard Polk, były pracodawca głównego bohatera. Poza nimi zobaczymy także Fernanda Urrejola i Horacio Garcia-Rojasa.

Cry Macho

Clint Eastwood reżyseruje Cry Macho na podstawie scenariusza Nicka Schenka i N. Richarda Nasha. Produkcja jest ekranizacją książki N. Richarda Nasha. Producentem wykonawczym jest David M. Bernstein, zaś produkcją zajmą się Albert S. Ruddy, Tim Moore i Jessica Meier.