Frank Miller nakręci serialową adaptację komiksu Corto Maltese. Zdradził odczucia

Źródło: Egmont

Frank Miller zrealizuje serialową adaptację komiksu Corto Maltese. Filmowiec znany z 300 czy Sin City - Miasto grzechu będzie twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym nowego projektu. We współpracy z Canal+ i Studiocanal nakręci sześć odcinków, z czego każdy trwać będzie godzinę.

Corto Maltese - informacje

Słynna seria komiksów o podróżniku Maltese została stworzona przez Hugo Pratta w 1967 roku. Tytułowa postać to odważny kapitan morski, którego przygody miały miejsce na początku XX wieku. Jest to rozwijająca opowieść, którą wzbogacono o elementy przeplatania się fantazji i rzeczywistości. Podróżnik na swojej drodze natknął się na najbardziej wpływowych bohaterów literatury np. Jacka Londona czy Ernesta Hemingwaya.

Frank Miller bardzo ceni sobie twórczość Pratta. Opowiedział o swoim podejściu do komiksów.

Po raz pierwszy odkryłem Corto Maltese czytając książki w Forbidden Planet w Nowym Jorku jako młody człowiek. Potem podczas moich podróży, studiowałem i odkryłem wydanie w kiosku w Rzymie. Grafika była tak wyrazista i tak odważna, że odskoczyła od papieru gazetowego. Zachwyciło mnie to. Była w tym magia i romantyczna przygoda. Maltese to łobuz, który potrafił rozmawiać z bogami. Dla mnie pokazywał siłę komiksu, gdzie język nie stanowi większej bariery. Od tamtej pory jestem fanem Corto Maltese. To podróż bohatera w najbardziej klasycznej formie i nie mógłbym być bardziej zaszczycony, mogąc pomóc wprowadzić do tej serii romantyzm, heroizm i ukryty mistycyzm dzieła Pratta.

Na ten moment nie jest znana data premiery serialu.