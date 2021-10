Szkoła uwodzenia - będzie serial oparty na filmie. Pierwsze szczegóły

fot. materiały prasowe

Serial Cruel Intentions szykuje amerykańska platforma IMDb tv. Phoebe Fisher i Sara Goodman odpowiadają za projekt. Sony Pictures Television, Amazon Studios i Original Film są producentami. Czy to dobry wybór? Będzie można ocenić po seansie serialu I Know What You Did Last Summer, przy którym pracowała Goodman. Również jest on oparty na hicie z lat 90.

Nowa wersja skupia się na bezlitosnym przyrodnim rodzeństwie, które zrobi wszystko, aby pozostać na szczycie. W tym przypadku w hierarchii college'u w Waszyngtonie. Kiedy znęcanie się nad nową osobą przybiera brutalny obrót, ich idealne życie jest zagrożone. Zrobią wszystko, aby zachować władzę i reputację. Nawet uwiodą córkę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

Neal H. Moritz, który był w ekipie kinowego filmu, jest producentem wykonawczym wraz z Pavun Shetty, Andreą Iervolino, Monicą Bacardi i Brucem Mellonem.

Nie jest to pierwsza próba zrobienia serialu o tej historii. Swego czasu NBC szykowało kontynuację filmu Szkoła uwodzenia z Sarą Michelle Gellar w roli głównej, ale na pilocie serialu się zakończyło. Projekt nie dostał zamówienia.