Gwiazda Szoguna zagra młodego Stalina. Napad na bank od producenta Konklawe

fot. FX

Cosmo Jarvis ma za sobą udany 2024 rok, w trakcie którego wystąpił w hicie FX, czyli serialu Szogun. W 2025 roku wystąpił z kolei w Warfare. Teraz zapatruje się na rolę w filmie, który ma wszystko aby móc walczyć o największe nagrody. Co wiadomo o Young Stalin?

Cosmo Jarvis w Young Stalin miałby wcielić się w tytułową rolę Józefa Stalina, radzieckiego rewolucjonisty, dyktatora, polityka i zbrodniarza komunistycznego. Nowy film miałaby wyreżyserować Géla Babluani, francusko-gruziński reżyser odpowiedzialny w przeszłości za 13 Tzameti czy Money. Scenariusz pisze we współpracy z Simonem Sebagiem Montefiore. To na podstawie jego książki o tym samym tytule powstaje adaptacja. Produkcja ma być finansowana przez Access Entertainment należące do Lena Blavatnika. To producent odpowiedzialny za m.in. Strefę interesów czy Konklawe z 2024 roku.

Film ma opowiedzieć o losach młodego Stalina z czasów sprzed rewolucji, gdy zajmował się rabowaniem banków.

Young Stalin - opis fabuły

Akcja dzieje się przed rozpoczęciem rewolucyjnego fermentu i w sowieckim półświatku przestępczym. Fabuła skupia się na osobie młodego Stalina zanim został krwawym dyktatorem, który miał w przyszłości odmienić losy świata terrorem, wojną i ideologią. Przedtem zrobi to jednak poprzez największy napad na bank w historii Rosji.

