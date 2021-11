DC promuje szczepienia przeciw COVID-19 wśród dzieci powyżej 5 lat. Pomaga Joe Biden

DC

Agencja Żywności i Leków kilkanaście dni temu zatwierdziła na terytorium Stanów Zjednoczonych możliwość podawania szczepionki przeciwko COVID-19 także dzieciom w wieku od 5 do 11 lat - dodajmy w tym miejscu, że najmłodszym będzie podawany wyłącznie preparat firmy Pfizer. W całą akcję mocno zaangażowała się administracja rządowa prezydenta Joego Bidena; jego żona, Jill, udała się nawet do jednego ze szpitali dziecięcych w Teksasie, gdzie rozmawiała z chłopcami i dziewczynkami szykującymi się do otrzymania szczepionki. W trakcie tej wizyty na korytarzach placówki pojawił się szereg plakatów przedstawiających m.in. Batmana, Supermana czy Wonder Woman.

Jak się bowiem okazuje, DC w porozumieniu z administracją Bidena i amerykańskim Stowarzyszeniem Szpitali Dziecięcych włączyło się do akcji promocji szczepień wśród najmłodszych. Każda z osób w wieku od 5 do 11 lat, która przyjmie szczepionkę w listopadzie i grudniu w placówkach medycznych na terenie całych USA, otrzyma tematyczny bandaż z postaciami DC, jak również kolorowanki i zachęcające do zwiększania wiedzy naukowej książki. Do szpitali dziecięcych trafi poniższy plakat, który w założeniu ma minimalizować u dzieci strach towarzyszący otrzymaniu preparatu:

DC od momentu wybuchu pandemii koronawirusa aktywnie uczestniczy w kampaniach społecznych, mających na celu zwiększanie świadomości i wiedzy obywateli na temat COVID-19. Jedną z inicjatyw wydawnictwa stała się choćby akcja Mask Up America, promująca noszenie maseczek w przestrzeni publicznej.