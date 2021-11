Cowboy Bebop - Netflix nie ukrywa już postaci Ed. Tak się prezentuje

materiały prasowe

Serial aktorski Cowboy Bebop jest oparty na kultowym anime pod tym samym tytułem. Twórcy nowego serialu Netflixa postanowili być wierni pierwowzorowi, co widzimy nie tylko w czołówce, ale także dzięki muzyce tworzonej przez tego samego autora, co w oryginale. Wielu fanów przed premierą serialu zastanawiało się, czy zatem pojawi się w produkcji postać Ed, ponieważ wcześniejsze materiały promocyjne ukrywały ten fakt.

Fani nie mają powodów do zmartwień, ponieważ zakręcona hakerka Ed (pełne imię Edward Wong Hau Pepelu Tivruski IV ) faktycznie się pojawia i grana jest przez Eden Perkins. Dzieje się to w ostatnim odcinku i jeśli w planach jest powstanie 2. sezonu, bez wątpienia zobaczymy postać dołączającą do ekipy Spike'a.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1461605412403388417

Producentami są Marty Adelstein, Becky Clements i Matthew Weinberg. Shinichiro Watanabe, reżyser oryginalnego anime, pełni funkcję konsultanta. Za muzykę w serialu aktorskim odpowiada Yôko Kanno, czyli ta sama osoba, która stworzyła kultową muzykę w anime. Cowboy Bebop opowiada o Spike Spiegelu i jego załodze. Bohaterowie zajmują się łapaniem najgorszych przestępców w galaktyce. W rolach głównych John Cho, Mustafa Shakir oraz Daniella Pineda.