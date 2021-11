Cowboy Bebop - bohaterowie serialu Netflixa na nowym plakacie

fot. Netflix

Cowboy Bebop to nowy serial Netflixa, który został oparty na kultowym anime o tym samym tytule, które było emitowane w latach 1998-99. Kampania marketingowa produkcji znajduje się na ostatniej prostej. Do sieci trafił nowy plakat promujący serial, który przedstawia głównych bohaterów projektu. Jest on dostępny na początku poniższej galerii.

Bohaterami produkcji są kosmiczni łowcy nagród, Spike Spiegel, Faye Valentine i Jet Black, którzy przemierzają galaktykę na statku Bebop w poszukiwaniu kolejnych przestępców, których mogliby złapać w zamian za sporą nagrodę. W serialu poznamy również Viciousa, byłego przyjaciela Spiegela, a teraz jego wielkiego wroga oraz Julię, tajemniczą kobietę z przeszłości Spike'a.

Cowboy Bebop plakat

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell oraz Elena Satine. Christopher Yost jest producentem wykonawczym i scenarzystą serialu.

Cowboy Bebop - premiera serialu na platformie Netflix 19 listopada.