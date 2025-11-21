Zwariowane melodie wracają. Kojot jest ofiarą, nie złoczyńcą!

Fot. Materiały prasowe

Scenariusz do filmu napisał Sammy Burch na podstawie opowiadania Jamesa Gunna i Jeremy’ego Slatera. Historia bierze na tapet Wilusia E. Kojota, który w świecie Zwariowanych melodii jest znany z tego, że zawsze bezskutecznie próbował dogonić i złapać Strusia Pędziwiatra. Często korzystał przy tym z produktów firmy Acme, których na ekranie używał też między innymi Królik Bugs. Zwykle kończyło się to jednak dla niego bardzo źle. Dlatego po latach doznawania kontuzji i obrażeń przez wadliwie produkty firmy Acme, Kojot w najnowszej animacji Coyote vs. Acme postanowił wreszcie pozwać firmę z pomocą swojego prawnika, Kevina Avery'ego.

Coyote vs. Acme - nowe zdjęcie

Na nowym zdjęciu udostępnionym przez magazyn Empire widać Wilusia E. Kojota podczas jednej z desperackich prób złapania Strusia Pędziwiatra. Ma założone na nogach – a raczej łapach – rolki firmy Acme, które w teorii na pewno miały mu w tym pomóc, ale możemy się domyśleć, że jak zwykle zakończy się to fiaskiem. Zapewne wielu z Was ucieszy się, że postać wygląda bardzo klasycznie i nie próbowano na siłę unowocześnić modelu Kojota.

Coyote vs. Acme - Kojot jest ofiarą, nie złoczyńcą?

Dave Green, reżyser Coyote vs. Acme, zdradził magazynowi Empire, że w najnowszej animacji zamierzają obalić mit, jakoby Kojot był zwykłym złoczyńcą:

Kiedy oglądaliśmy go w dzieciństwie, zawsze było w nim coś ze złoczyńcy. Chcemy jednak obalić ten mit, zajrzeć w jego duszę i pokazać, na czym naprawdę mu zależy.

Dave Green uważa, że w trakcie trwania Coyote vs. Acme widzowie zaczną kibicować głównemu bohaterowi, nawet jeśli wcześniej czuli do niego niechęć:

Wiluś E. Kojota był absolutnie oczerniany przez 80 lat. Wysadzili go w powietrze. Został zmiażdżony kowadłami i po prostu brutalnie potraktowany przez firmę Acme. Im dłużej czytasz ten artykuł, tym bardziej się śmiejesz i zdajesz sobie sprawę, że Wiluś naprawdę ma podstawy do pozwu.