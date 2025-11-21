placeholder
Reklama
placeholder

Zwariowane melodie wracają. Kojot jest ofiarą, nie złoczyńcą!

Opublikowano nowe zdjęcie i szczegóły fabuły animacji Coyote vs. Acme ze świata Zwariowanych Melodii.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  zwariowane melodie 
animacje coyote vs. acme
coyote vs. acme Fot. Materiały prasowe
Reklama

Scenariusz do filmu napisał Sammy Burch na podstawie opowiadania Jamesa Gunna i Jeremy’ego Slatera. Historia bierze na tapet Wilusia E. Kojota, który w świecie Zwariowanych melodii jest znany z tego, że zawsze bezskutecznie próbował dogonić i złapać Strusia Pędziwiatra. Często korzystał przy tym z produktów firmy Acme, których na ekranie używał też między innymi Królik Bugs. Zwykle kończyło się to jednak dla niego bardzo źle. Dlatego po latach doznawania kontuzji i obrażeń przez wadliwie produkty firmy Acme, Kojot w najnowszej animacji Coyote vs. Acme postanowił wreszcie pozwać firmę z pomocą swojego prawnika, Kevina Avery'ego. 

Coyote vs. Acme - nowe zdjęcie

Na nowym zdjęciu udostępnionym przez magazyn Empire widać Wilusia E. Kojota podczas jednej z desperackich prób złapania Strusia Pędziwiatra. Ma założone na nogach – a raczej łapach – rolki firmy Acme, które w teorii na pewno miały mu w tym pomóc, ale możemy się domyśleć, że jak zwykle zakończy się to fiaskiem. Zapewne wielu z Was ucieszy się, że postać wygląda bardzo klasycznie i nie próbowano na siłę unowocześnić modelu Kojota

Coyote vs. Acme - Kojot jest ofiarą, nie złoczyńcą?

Dave Green, reżyser Coyote vs. Acme, zdradził magazynowi Empire, że w najnowszej animacji zamierzają obalić mit, jakoby Kojot był zwykłym złoczyńcą: 

Kiedy oglądaliśmy go w dzieciństwie, zawsze było w nim coś ze złoczyńcy. Chcemy jednak obalić ten mit, zajrzeć w jego duszę i pokazać, na czym naprawdę mu zależy.

Dave Green uważa, że w trakcie trwania Coyote vs. Acme widzowie zaczną kibicować głównemu bohaterowi, nawet jeśli wcześniej czuli do niego niechęć:

Wiluś E. Kojota był absolutnie oczerniany przez 80 lat. Wysadzili go w powietrze. Został zmiażdżony kowadłami i po prostu brutalnie potraktowany przez firmę Acme. Im dłużej czytasz ten artykuł, tym bardziej się śmiejesz i zdajesz sobie sprawę, że Wiluś naprawdę ma podstawy do pozwu.

Źródło: https://toonado.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  zwariowane melodie 
animacje coyote vs. acme
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2023
Coyote vs. Acme Komedia

Najnowsze

1 Kraken
-

Tajemniczy potwór w Norwegii. To może być hit kina akcji!

2 Asterix i Królestwo Nubii
-

Asterix w Afryce! Zwiastun nowego filmu animowanego

3 House of Cards - Kevin Spacey, który grał Franka Underwooda, został wyrzucony z serialu Netflixa po 5. sezonie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne. W 6. sezonie główną rolę zagrała Robin Wright, która wcielała się w żonę Underwooda, po tym jak bohater został uśmiercony.
-

Jak Kevin Spacey radzi sobie po kontrowersjach? „Dosłownie nie mam domu”

4 Teatr cieni
-

Saga Cienia Orsona Scotta Carda z kolejnym tomem

5 10. Darth Vader
-

"Anakin Skywalker nie żyje. Jest już tylko Vader". To ONA przekonała go do porzucenia przeszłości

6 Superman #1
-

Rekord pobity, oto najdroższy komiks na świecie. Właściciele znaleźli go na strychu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e09

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e19

Starożytni kosmici

s2025e226

Moda na sukces

s27e08

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e08

The Graham Norton Show

s58e32

s42e55

s2025e228

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jena Malone
Jena Malone

ur. 1984, kończy 41 lat

Yasmine Al Massri
Yasmine Al Massri

ur. 1978, kończy 47 lat

Björk
Björk

ur. 1965, kończy 60 lat

Jimmi Simpson
Jimmi Simpson

ur. 1975, kończy 50 lat

Goldie Hawn
Goldie Hawn

ur. 1945, kończy 80 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV