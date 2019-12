Coyote vs. Acme - film o Kojocie E. Wilusiu ma reżysera

Film Coyote vs. Acme, którego bohaterem jest znany z kreskówek Looney Tunes Kojot E. Wiluś, ogłoszono już w zeszłym roku. Jednak od tamtej pory o projekcie było cicho. Teraz jednak ta sytuacja się zmieniła. Warner Bros znalazło reżysera produkcji. Będzie nim Dave Green znany jako twórca widowiska Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia. Scenariusz do filmu napiszą Jon i Josh Silberman. Film ma być hybrydą animacji i żywego aktorstwa.

Kojot E. Wiluś to postać z kreskówek Looney Tunes. Bohater ten w animacjach zawsze starał się złapać i zjeść Strusia Pędziwiatra, jednak nigdy mu się to nie udawało. Nie wiadomo o czym miałaby opowiadać fabuła, jednak w 1990 roku w magazynie New Yorker pojawiło się fanowskie opowiadanie pod tytułem Coyote vs. Acme. W nim Wiluś zgłosił pozew sądowy przeciwko firmie Acme, która zawsze dostarczała mu skomplikowane urządzenia, które miały mu pomóc w dorwaniu Strusia.