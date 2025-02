Powrót tych postaci był warunkiem do stworzenia Daredevil: Odrodzenie. "Są sercem jego świata"

Źródło: Marvel/Disney+

Reklama

W marcu na Disney+ odbędzie się premiera nowego serialu z MCU, czyli Daredevil: Odrodzenie. Będzie to swoista kontynuacja historii, którą w 2015 roku zapoczątkował Netflix. Wiele postaci z oryginalnej trylogii powróci w nowej odsłonie, w tym Foggy Nelson i Karen Page, bliscy przyjaciele głównego bohatera. Nie zawsze jednak tak miało być. Okazało się, że było to jednak warunkiem showrunnera do przemodelowania serialu Disney+.

Czy Marvel znów oszukał fanów? Chodzi o zwiastun do Fantastycznej 4 i postać Sue Storm

Powrót tych postaci był warunkiem do stworzenia Daredevil: Odrodzenie

W rozmowie z Empire, Dario Scardapane, showrunner nadchodzącego serialu Daredevil: Odrodzenie, powiedział:

[Powrót Karen i Foggy'ego] był jedną z pierwszych rzeczy, o których powiedziałem szefostwu. Nie można zrobić tego serialu bez nich. To rodzina Matta. Są sercem jego świata. Nie można ich tak po prostu pominąć bez wyjaśnienia albo dać wyjaśnienie, które nie jest satysfakcjonujące.

Scardapane odnosił się tutaj do pierwotnego pomysłu na Daredevil: Odrodzenie. Początkowo serial miał odcinać się od tego, co stworzył Netflix, a Karen i Foggy byliby poszkodowanymi w tej sytuacji i pominiętymi w nowej odsłonie. To się zmieniło w 2023 roku, kiedy podczas strajku scenarzystów produkcja Disney+ przeszła fundamentalne zmiany, które polegały na przeniesieniu więcej elementów z oryginału do nowej wersji. Tak o pierwszej wersji wypowiedział się showrunner:

Mniej to przypominało świat, który poznaliśmy, a bardziej wyznaczało nową ścieżkę. Jednak robiąc to zapomnieli o elementach, które były wymagane dla tej historii.

Ranking wszystkich odcinków Daredevila wg. IMDb