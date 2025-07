Star Trek: Strange New Worlds - pierwsze recenzje 3. sezonu. Hit czy kit?

fot. materiały prasowe

3. sezon serialu Star Trek: Strange New Worlds ma 88% procent pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Do tej pory 16 profesjonalnych krytyków wystawiło swoją opinię. To solidny wynik, ale niższy niż wcześniej – 1. sezon ma aż 99% na Tomatometerze, a 2. sezon 97%.

Warto dodać, że recenzenci mieli dostęp tylko do pięciu pierwszych odcinków. Możliwe, że ich ostateczny werdykt zmieniłby się na lepsze lub gorsze, gdyby mieli okazję zobaczyć od razu całość. Na razie nie wiemy więc, jak wypada finał.

Star Trek: Strange New Worlds nadal trzyma poziom

Krytycy informują, że jeśli lubiliście poprzednie sezony Star Trek: Strange New Worlds, to ten również powinien przypaść Wam do gustu. W ten sam sposób co wcześniej serial przeskakuje pomiędzy różnymi gatunkami i bawi się konwencją. Z samych ocen wynika jednak, że być może mimo podania tego samego dania, jego jakość odrobinę spadła.

Strange New Worlds nadal odważnie łączą ze sobą gatunki i klasyczne motywy ze Star Treka, jednocześnie w emocjonujący sposób rozwijając swoje postacie. 3. sezon daje ogromną frajdę – opinia Rachel Hulshult z portalu popkulturowego Screen Rant.

Na pewno z czasem pojawi się więcej recenzji. Na razie wygląda na to, że fani Star Trek: Strange New Worlds nie będą zawiedzeni powrotem serialu, choć nie powinni również spodziewać się najmocniejszego sezonu do tej pory.