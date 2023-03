Creed i Rocky - najlepsze walki uniwersum. Ivan Drago, Apollo i potężne ciosy, który trafiły w nasze serca

MGM/materiały prasowe

Creed 3 wchodzi już do polskich kin i ma spore szanse okazać się finansowym sukcesem - to najlepszy dowód na to, że filmowe uniwersum, które blisko pół wieku temu Sylvester Stallone zapoczątkował w produkcji Rocky, wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Balboa posiada również pokaźną grupę fanów w naszym kraju; mając to na uwadze, postanowiliśmy stworzyć ranking przedstawiający najlepsze walki w ekranowym świecie Rocky'ego i Creeda. Głosowaliśmy sercem, skoro już ciosy i starcia z tej franczyzy niejednokrotnie sprawiały, że "zaczynaliśmy latać".

W zestawieniu uwzględniliśmy 20 pojedynków - zarówno tych, w których rywalami Balboy byli Ivan Drago, Apollo Creed i Clubber Lang, jak i tych, w których Adonis mierzył się z Viktorem Drago, Leo Sporino czy Rickym Conlanem. Przytaczając słowa legendarnego konferansjera Michaela Buffera, "szykujcie się na grzmoty"; sam przegląd walk Rocky'ego i Creeda może stać się przecież znakomitą okazją do nostalgicznej, pełnej uniesień i wzruszeń wędrówki.

Na deser, choć w tym przypadku bardziej adekwatne będzie raczej stwierdzenie o "pójściu za ciosem", zostawiliśmy sobie wybór najlepszych filmów z uniwersum Creeda i Rocky'ego - ten ranking odnajdziecie poniżej.

Creed i Rocky - najlepsze walki uniwersum

20. Rocky vs. Tommy Gunn (Rocky V) – uliczna walka, w której na zewnątrz baru Balboa zmierzył się ze swoim podopiecznym. Gunn po pokonaniu Union Cane’a został mistrzem świata wagi ciężkiej, jednak w dalszym ciągu pozostawał w cieniu swojego mentora – prasa określała go nawet mianem „klona Rocky’ego”. Starcie to do dziś uznaje się za najdziwniejsze w całej franczyzie; w wizjach Balboy pojawiał się jego zmarły trener, Mickey, a sam pięściarz wyprowadzał ciosy i stosował zagrywki, których rzekomo nigdy nie chciał używać na ringu.

Rocky i Creed - filmy uniwersum; ranking od najgorszego do najlepszego

8. Rocky V (1990)