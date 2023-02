Creed 3 - recenzje w sieci. Fascynujący debiut reżyserski Michaela B. Jordana

fot. MGM

Creed 3 to kolejna część popularnej serii dramatów sportowych zapoczątkowanej filmem Rocky. W filmie Adonis prowadzi swoje wymarzone życie. Ma wspaniałą rodzinę, odniósł sukces sportowy, jest uwielbiany i szanowany przez tłumy. Jednak na jego drodze stanie były przyjaciel z dzieciństwa, Damian Anderson, który właśnie wyszedł z więzienia. Pięściarz będzie chciał mu odebrać tytuł i dobre imię.

Wielu widzów zastanawia się, jak wypadnie trzecia część. Pierwsza została znakomicie przyjęta z wynikiem 95% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, natomiast druga poradziła sobie tylko odrobinę gorzej, osiągając 83% pozytywnych recenzji. Kolejna część wpasowała się idealnie między obie te produkcje, osiągając na ten moment 89% pozytywnych recenzji (55 pozytywnych i 7 negatywnych), co przekłada się na średnią ocen na poziomie 7.20/10.

Creed 3 - recenzje filmu

Większość opinii zgodna jest z tym, co pisało się o filmie po pierwszych pokazach. Jest to intensywna i emocjonalna podróż, a Michael B. Jordan w swoim reżyserskim debiucie wnosi powiew świeżości do serii. Aktorskie występy są wspaniałe i duża w tym zasługa Jonathana Majorsa i Tessy Thompson, ale również sam Michael B. Jordan chwalony jest za swój najlepszy występ w całej serii. Dużo pochwał dostają sceny walk (chociaż zwraca się uwagę na jeden przestrzelony pomysł w trzecim akcie), jak również dominują opinie, że trójka ma wszystko to, co miała jedynka plus nowe rozwiązania. Część krytyków zauważa, że jest w trzeciej części nieco bardziej serdeczny klimat, ale nie przeszkadza to w tym, że widowisko nadal porywa.

W negatywnych recenzjach możemy przeczytać, że jest to tylko kolejny film o boksie, który nie ma absolutnie niczego ciekawego do powiedzenia i pokazania. Michael B. Jordan zdaniem jednego z krytyków ma być dalej fantastyczny jako Adonis, ale odnosi porażkę jako debiutujący reżyser, bo brakuje mu finezji i balansu w wątkach dramatycznych. Walki potrafią przypudrować niedoskonałości w narracji.

Creed 3 - premiera w polskich kinach odbędzie się 3 marca 2023 roku.