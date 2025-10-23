Crime 101 - zwiastun. Chris Hemsworth jako wybitny rabuś
Crime 101 to nowy thriller z gwiazdorską obsadą, w którym główną rolę gra Chris Hemsworth. Pierwszy zwiastun zapowiada coś intrygującego ze strony aktora, który wciąż szuka czegoś nowego poza światem Marvela.
Amazon MGM Studios opublikowało pierwszy zwiastun thrillera Crime 101, który jest oparty na noweli Dona Winslowa pod tym samym tytułem. Za kamerą stoi Bart Layton, znany z filmów Zwierzęta Ameryki oraz W cudzej skórze. Napisał również scenariusz z Peterem Straughanem, który zdobył Oscara za najlepszy scenariusz filmu Konklawe.
Crime 101 - zwiastun
W obsadzie są Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Monica Barbaro, Barry Keoghan, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte, Tate Donovan, Devon Bostick, Payman Maadi, Babak Tafti, Deborah Hedwall, Paul Adelstein, Drew Powell, Matthew Del Negro oraz John Douglas.
Crime 101 - opis fabuły
Historia rozgrywa się w Los Angeles i opowiada o rabusiu klejnotów (Hemsworth), który szykuje ryzykowny skok na autostradzie 101. Gdy przygotowuje się do swojego finałowego napadu, wpada na brokerkę ubezpieczeniową (Berry), z którą zaczyna współpracować. Kiedy nieugięty detektyw (Ruffalo) depcze im po piętach, a skok jest coraz bliżej, granica między łowcą a zwierzyną zaczyna się zacierać.
Crime 101 – premiera światowa w lutym 2026 roku w kinach.
Źródło: YouTube
