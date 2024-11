Pozew dotyczący filmu Nie patrz w górę oddalony. Sprawa może jednak powrócić

fot. materiały prasowe Netflix

Dobre wieści dla Netflixa oraz scenarzysty filmu Nie patrz w górę, Adama McKaya. Pozew dotyczący praw autorskich został oddalony - przynajmniej na razie. Sędzia uzasadniła swoją decyzję stwierdzeniem, że kilka rzekomych podobieństw filmu do powieści Williama Colliera, Stanley's Comet, jest zbyt "ogólnych", by mogły stanowić podstawę roszczenia o naruszenie praw autorskich. Jak wynika z orzeczenia, autor książki otrzymał pozwolenie na wprowadzenie poprawek i ponowne złożenie skargi.

fot. materiały prasowe Netflix

Scenarzysta Nie patrz w górę oskarżony o plagiat

W 2023 roku William Collier zauważył "rażące podobieństwo" swojej książki do filmu Netflixa. Podobnie jak jego powieść, Nie patrz w górę to czarna komedia o gigantycznej komecie zmierzającej ku Ziemi. Co więcej, pisarz wskazał na niemal identyczny ton, tematykę oraz bohaterów. Jednak sędzia uznała zarzuty Colliera za "zbyt ogólne", tłumacząc, że satyryczny wydźwięk wielokrotnie przejawiał się we współczesnej amerykańskiej literaturze i nie może stanowić podstawy do ochrony praw autorskich.

Dodatkowo sąd zwrócił uwagę na istotną różnicę między książką Colliera a filmem. Powieść kończy się szczęśliwie - kometa ostatecznie omija Ziemię, a wszyscy przeżywają. Sytuacja jest kompletnie odwrotna w przypadku finału Nie patrz w górę.