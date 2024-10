Zachwyca w Pingwinie i pojawi się w Batmanie 2? Nowa plotka wskazuje aktorkę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Świat Batmana Matta Reevesa ma się ostatnio świetnie. Pierwszy film okazał się dużym sukcesem, a w jego ślady poszedł serial Pingwin. W Oz Cobba mało kto wierzył, a ten skrzętnie to wykorzystuje od paru tygodni. Serial ma prowadzić bezpośrednio do wydarzeń Batmana 2, nad którym prace rozpoczną się w 2025 roku. Pojawiały się m.in. doniesienia o tym, że Pingwin Colina Farrella pojawi się w kontynuacji. Wiele osób uznało to jednocześnie za znak, że to Pingwin wygra walkę o władzę w półświatku przestępczym Gotham. To może nie być wcale takie proste. Wiarygodny scooper, MyTimeToShineHello, zdradził nowy szczegół odnośnie Batmana 2:

Cristin Milioti jako Sofia Falcone ma dużą rolę w Batmanie 2

Fani raczej nie powinni narzekać na taki obrót spraw. Aktorka udowodniła przy okazji serialu, że jest znakomita w tej roli. A Wy chcielibyście zobaczyć Sofię na wielkim ekranie?

